FETÖ’den 7 kişi daha adliyede

Kocaeli'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ/PDY operasyonları neticesinde 7 kişi adliyeye getirildi.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın 15 Temmuz akşamı kalkıştığı hain darbe girişiminin Kocaeli’de de operasyonlar aralıksız sürüyor. Alınan bilgiye göre .Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü operasyonlar kapsamında aralarında anaokulu öğretmeni, özel okul çalışanı, dernek yöneticiliği yapan 6’sı erkek biri kadın 7 kişi Kocaeli Adliyesi’ne getirildi. Şüphelilerin örgütün haberleşme programı olan Bylock’u kullandıkları iddia ediliyor.

Kerim YAVUZ