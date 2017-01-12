“FETÖ”den atıldı, intihara kalktı

Kartepe Uzunçiftlik Hasanpaşa Caddesi Tanrıkulu Sokak’ta bugün ilginç bir olay yaşandı.

FETÖ terör örgütü soruşturması kapsamında görevden alındığı öğrenilen Arslan Güngör (27) isimli uzman çavuş, oturduğu evin çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Çatının kenarında boğazına bıçağı dayayan Aslan Güngör'ü gören vatandaşlar polisi ve 112 Acil'i arayarak yardım istedi.

FETÖ’cü olarak suçlanıp, ordudan atılmayı içine sindiremediğini, ordudan atıldıktan sonra borçlarının da biriktiğini belirten Arslan Güngör, “Beni kumpasa getirdiler. Hem onurumu, hem işimi kaybettim” diye feryat etti. İki çocuk babası olduğu öğrenilen eski uzman çavuş polislerin 1 saatlik çabası ile çatıdan inmeye ikna edildi.

Kerim YAVUZ



