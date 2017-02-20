  • BIST 88.588
  • Altın 144,100
  • Dolar 3,6217
  • Euro 3,8460
  • Kocaeli 5 °C

FETÖ'den 'Ayrılırsan şefkat tokadını yersin' tehdidi

»
FETÖ'den 'Ayrılırsan şefkat tokadını yersin' tehdidi
Gölcük'te FETÖ/PDY'nin esnaf yapılanması kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan 16'sı tutuklu 24 sanığın yargılanmasına başlandı.

Duruşmada tutuksuz yargılanan Arif Muhammed Özer ifadesinde, toplantılarda Hazreti Muhammet için 'öteden gelen adam' tabirinin kullanıldığını, Fethullah Gülen'in kainatın efendisi gibi gösterilmeye çalışıldığını, 'Ayrılırsan şefkat tokadını yersin' tehdidi ile örgütten kopmaları önlemeye çalıştıklarını söyledi.

Gölcük'te esnaflardan oluşan ve FETÖ/PDY içerisinde 'Sultan Babalar' olarak bilinen grupta yer alan 24 sanık Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başladı. Duruşmaya Fikret Mazlum, Ali Acemli, Nail Karakoy, Şükrü Yılgın, Osman Özdemir, Hüseyin Kutlu, Niyazi Kocatürk, Remzi İşeri, Sedat Şen, Mustafa Çoban, Fikret Develi, Mustafa Çinko, Ramazan Targil, Eşref Kazan, Adem Sönmez, Osman Yavuz ile tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. 'Silahlı Terör Örgütü Kurmak ve Yönetmek, Terör Örgütüne Üye Olmak, Terör Örgütlerine Finansal Desteğin Önlenmesi Kanununa Muhalefet, Dini İnanç ve Duyguları Suiistimal Etmek Suretiyle Dolandırıcılık, Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etmek' suçlamalarıyla yargılananlar tek tek dinlenerek, savunmaları alındı.

'Sultan Babacılar'

İddianamede itirafları bulunan ve örgüt içerisindeki Sultan Babalar isimli yapılanmayı anlatan tutuksuz yargılanan Lokman Polat, "Erzurumlu hemşerim olduğundan Fethullah Gülen'e bir gönül bağım vardı. 1998'den beri bir fiil sohbetlere gittim. O toplantılarda Kuran-ı Kerim, Risale-i Nur okunuyor, Fethullah Gülen'in vaazları dinletiliyordu. Ben küçük esnaflar grubuna katılıyordum. Bize Sultan Babacılar da deniyordu" dedi.

Tutuksuz yargılanan, iddianamede itirafları bulunan Arif Muhammet Özer ise FETÖ üyesi olmadığını belirterek, "2010 yılına kadar zaman zaman kendi aralarında yaptıkları cemaat toplantılarına katıldım. 2010 yılından sonra yapı ile ilişkimi sorgulamaya başladım. Dini caydırıyorlardı. Hz. Muhammet için öteden gelen adam tabirini kullanıyorlardı. Fethullah Gülen'i ön plana çıkartıyorlardı, aşırı övücü konuşmalar yapıyorlardı. Kainatın efendisi gibi göstermeye çalışıyorlardı. 'Ayrılırsan şefkat tokadını yersin' diyerek kopmaları engellemeye çalışıyorlardı. Orada kötü hissettim. İlişkilerimi, görüşmelerimi sonlandırdım. 2012 yılından sonra devletle ve hükümetle çatışmaya girdiklerini gördüğümden tamamen ayrıldım. Arkamdan hasta, çürük, çürük elma, çürük domates gibi laflar etmişler. Bu gruptan ayrıldığımı Gölcük'te herkes bilir. 15 Temmuz'dan sonra yapılan demokrasi mitinglerine her gece ailemle katıldım" diyerek kendini savundu.

Duruşma sonucunda Remzi İşeri, Fikret Mazlum, Ali Acemli, Nail Karakoy, Şükrü Yılgın, Osman Özdemir, Hüseyin Kutlu, Niyazi Kocatürk ve Sedat Şen adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı ile tahliye oldu. Mustafa Çoban, Fikret Develi, Mustafa Çinko, Ramazan Targil, Eşref Kazan, Adem Sönmez ve Osman Yavuz'un ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Tutuksuz sanıkların ise yurt dışına çıkış yasakları devam ederken, adli kontrol kararı kaldırıldı. 

Bu haber toplam 1009 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fahri Kasırga'nın alıkonulmasıyla ilgili dava başladı20 Şubat 2017 Pazartesi 16:02
  • İsminizi kontrol ettiniz mi?20 Şubat 2017 Pazartesi 14:48
  • Dönmez, yeniden ÇYDD’nin başkanı20 Şubat 2017 Pazartesi 14:47
  • İlçe Müftüleri, Afyon’da20 Şubat 2017 Pazartesi 14:15
  • Seçmenlere önemli çağrı20 Şubat 2017 Pazartesi 11:56
  • BBP’de Gönenli dönemi19 Şubat 2017 Pazar 15:00
  • SES’te Bektaş ve Etiler eş başkan19 Şubat 2017 Pazar 12:39
  • BBP İl Başkan adayı Keleş: 'BBP kongresine darbe'19 Şubat 2017 Pazar 10:10
  • ÇYDD’de kongre19 Şubat 2017 Pazar 09:38
  • MÜSİAD: “Biz de varız”18 Şubat 2017 Cumartesi 22:31
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Belediyelerden çok şikayet var
    • Önce Sen Sev
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti