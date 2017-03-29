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FETÖ'den gözaltına alınan 15 kişi hakkında karar

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FETÖ'den gözaltına alınan 15 kişi hakkında karar
Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'da (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden biri tutuklandı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla geçen cuma gözaltına alınan 16 şüpheliden 15'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında daha önce açığa alınan ve ihraç edilen itfaiye eri, vergi müfettişi, astsubay ile özel okulda çalışan öğretmenin bulunduğu şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye getirildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen zanlılardan Y.F. tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

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