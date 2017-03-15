FETÖ'den gözaltına alınan 7 kişi hakkında karar

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ/PDY operasyonları kapsamında adliyeye getirilen 7 kişiden 3'ü tutuklandı.4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın 15 Temmuz akşamı kalkıştığı hain darbe girişiminin Kocaeli’de de operasyonlar aralıksız sürüyor. Alınan bilgiye göre Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü operasyonlar kapsamında aralarında anaokulu öğretmeni, özel okul çalışanı, dernek yöneticiliği yapan 6’sı erkek biri kadın 7 kişi Kocaeli Adliyesi’ne getirilmişti. 7 kişiden 3'ü tutuklanırken 4 kişi de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kerim YAVUZ