  • BIST 90.546
  • Altın 143,880
  • Dolar 3,6332
  • Euro 3,9066
  • Kocaeli 15 °C

FETÖ’den gözaltına alınan meclis üyesi adliyede

»
FETÖ’den gözaltına alınan meclis üyesi adliyede
Kocaeli'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bylock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında Başiskele Belediyesi AK Partili Meclis üyesi Kemal Erdem'in de bulunduğu 5 kişi adliyeye sevk edildi.

FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan AK Parti Başiskele Belediye Meclisi üyesi Kemal Erdem ile 2 Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü çalışanı ve 2 öğrenci biten işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.

Çiğdem ARMAĞAN

Bu haber toplam 850 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Otostopla arabasına aldığı dolandırıcıları ifşa ediyor20 Mart 2017 Pazartesi 11:55
  • Derince'de 14 yaşındaki kıza cinsel istismar!20 Mart 2017 Pazartesi 11:44
  • Yaralı halde arkadaşlarının kurtarılmasını bekledi19 Mart 2017 Pazar 23:20
  • İzmit'te iki araç çarpıştı! Çok sayıda yaralı19 Mart 2017 Pazar 12:46
  • Kocaelispor taraftarlarının kavgası kanlı bitti! 1 ölü, 3 yaralı19 Mart 2017 Pazar 10:10
  • Gölcük'te inşaattan düşen işçi öldü19 Mart 2017 Pazar 01:05
  • Eşarbıyla kendisini astı18 Mart 2017 Cumartesi 19:40
  • Gebze Adliyesi'nde FETÖ operasyonu18 Mart 2017 Cumartesi 16:15
  • Yangın çıktı, Pufi sırra kadem bastı18 Mart 2017 Cumartesi 13:28
  • İstanbul ve Kocaeli'de geniş çaplı fuhuş operasyonu18 Mart 2017 Cumartesi 13:00
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti