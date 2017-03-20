FETÖ’den gözaltına alınan meclis üyesi adliyede

FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan AK Parti Başiskele Belediye Meclisi üyesi Kemal Erdem ile 2 Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü çalışanı ve 2 öğrenci biten işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.
Çiğdem ARMAĞAN
FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan AK Parti Başiskele Belediye Meclisi üyesi Kemal Erdem ile 2 Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü çalışanı ve 2 öğrenci biten işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.
Çiğdem ARMAĞAN
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