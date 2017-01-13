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FETÖ'den ihraç edilen polise askerlik

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FETÖ'den ihraç edilen polise askerlik
Milli Savunma Bakanı Işık, FETÖ'den ihraç edilen polislerin askerlik yapacağını açıkladı.

15 Temmuz sonrası, FETÖ mensubu olduğu nedeniyle ihraç edilen polislerle ilgli önemli bir karar alındı.

ASKERLİK YAPACAKLAR
"FETÖ soruşturmaları sebebiyle emniyet teşkilatımızdan ihraç edilenlerin askerlik yapma zorunluluğu var, bu bir mecburiyet" diyen Işık, şunları söyledi:

"Öncelikle sayı olarak şu anda emniyetin bize ilk etapta gönderdiği sayı bin 590 ancak çalışmalar devam ediyor. Tespitler yapıldıkça askerlik görevini ifa etmesi için bu isimler bize gönderilecek ve biz de bu isimleri askere almak için gerekli çalışmaları yürüteceğiz.

TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ, NASIL ASKER OLACAK?
'Bunlar bir terör örgütü mensubu olduğu için ihraç edildi, bunlar nasıl askerlik yapacak' sorusu da son derece önemli bir soru. Nasıl askerlik yapacakları konusunda Türk Silahlı Kuvvetlerinin aslında geçmişe dayanan ciddi bir birikimi var.

GERİ HİZMETTE KULLANILACAKLAR
Yani kamuoyunun eskiden 'sakıncalı piyade' diye bildiği, aslında askerlik yapması noktasında birtakım sıkıntıların olduğu isimlerle ilgili bir geri hizmet ve idari faaliyetlerde bunlar daha çok görevlendirilecek. Silahsız ve mühimmatsız nöbetlerde bulunacaklar. Ayrıca gözetim ve kontrol altında askerlik hizmetlerini ifa edecekler."

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