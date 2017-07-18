  • BIST 105.883
  • Altın 140,925
  • Dolar 3,5295
  • Euro 4,0859
  • Kocaeli 23 °C

FETÖ'den tutuklu avukata tahliye kararı

»
FETÖ'den tutuklu avukata tahliye kararı
Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla yargılanan tutuklu avukat İ.O.A.'a, 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 4. duruşmaya, FETÖ/PDY'ye üye olduğu" ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık A. ve avukatı Kureyş Bilgiç katıldı.

Savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen A., Google Play Store'dan ByLock indirdiğini ancak kullanmadığını, hiç kimseyle yazışmadığını ileri sürerek, beraatini ve tahliyesini talep etti.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın üzerine atılı suçtan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. 

Sanık avukatı Bilgiç, müvekkilinin ekonomik sıkıntılar nedeniyle söz konusu örgütün evlerinde kaldığını ve daha sonra ayrıldığını belirterek, "Müvekkilim ByLock kullandığını başından beri söylemiştir. Sırf ByLock kullanmak tek başına silahlı terör örgütü üyesi olmak için yeterli değildir. Kendisi 11 aydır tutukludur, kaçma şüphesi yoktur. Tahliyesini istiyoruz." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın, kaçma şüphesinin bulunmamasını dikkate alarak, yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar verdi. 

Bu haber toplam 228 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gölcük'te otomobil hafif ticari araca çarptı! Yaralılar var17 Temmuz 2017 Pazartesi 23:56
  • Diyarbakır Vali yardımcısı FETÖ'den tutuklandı!17 Temmuz 2017 Pazartesi 22:32
  • İzmit'teki bot faciasında aramalar devam ediyor17 Temmuz 2017 Pazartesi 14:11
  • Hasta nakil ambulansı ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı17 Temmuz 2017 Pazartesi 14:09
  • Gölcük'te cinayet17 Temmuz 2017 Pazartesi 11:54
  • Polisi şehit eden suç makinesi Kocaelili çıktı17 Temmuz 2017 Pazartesi 09:43
  • Gölcük'te korkutan yangın! Alev alev yandı17 Temmuz 2017 Pazartesi 08:52
  • Tekne gezisi faciayla bitti! 1 ölü, 1 kayıp16 Temmuz 2017 Pazar 18:24
  • Yeliz Koray serbest16 Temmuz 2017 Pazar 17:20
  • Bisikletin demiri bacağına saplandı16 Temmuz 2017 Pazar 16:28
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti