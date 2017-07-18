FETÖ'den tutuklu avukata tahliye kararı

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla yargılanan tutuklu avukat İ.O.A.'a, 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 4. duruşmaya, FETÖ/PDY'ye üye olduğu" ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık A. ve avukatı Kureyş Bilgiç katıldı.

Savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen A., Google Play Store'dan ByLock indirdiğini ancak kullanmadığını, hiç kimseyle yazışmadığını ileri sürerek, beraatini ve tahliyesini talep etti.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın üzerine atılı suçtan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık avukatı Bilgiç, müvekkilinin ekonomik sıkıntılar nedeniyle söz konusu örgütün evlerinde kaldığını ve daha sonra ayrıldığını belirterek, "Müvekkilim ByLock kullandığını başından beri söylemiştir. Sırf ByLock kullanmak tek başına silahlı terör örgütü üyesi olmak için yeterli değildir. Kendisi 11 aydır tutukludur, kaçma şüphesi yoktur. Tahliyesini istiyoruz." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın, kaçma şüphesinin bulunmamasını dikkate alarak, yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar verdi.