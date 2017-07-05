FETÖ'den tutuklu emniyet müdürü kendini böyle savundu

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen tutuklu emniyet müdürünün yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan ve meslekten ihraç edilen emniyet müdürü U. E. ve avukatı Hakan Lamper katıldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce gönderilen yazı ekinde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan ve örgütün "Deniz Kuvvetlerindeki subaylardan sorumlu imamı" olduğu belirtilen eski Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Sipahioğlu'nun, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde verdiği ifade örneğinin, sanıkla ilgili kısımları olduğu için dosyaya gönderildiği görüldü.

Mahkeme Başkanı Yılmaz Boyraz'ın, Orhan Sipahioğlu'nu tanıyıp tanımadığını sorması üzerine E., Kocaeli Asayiş Şube Müdürü olarak görev yaparken Sipahioğlu'nu tanıdığını, Sipahioğlu'nun ilçedeki parklarda alkol alınması gibi olaylarda kendi ekiplerine yardım istediğini, görüşmesinin işiyle ilgili olduğunu anlattı.

Cumhuriyet savcısı, sanığa havaalanında görev yaptığı sırada kullandığı bilgisayara el konulup konulmadığının sorulmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Bunun üzerine söz verilen E., incelemesi tamamlanarak kendisine teslim edilen bir dijital materyal olmadığını ifade ederek, "1,5 yıl Havaalanı Şube Müdürlüğü görevi yaptım. Odamda devlete ait Polnet bilgisayarı vardı. Evrak paraf ediyordum. El koyma aşamasında bu bilgisayara el konulmadı. Zaten Polnet bilgisayarını özel amaçlı kullanmak yasaktır. Hiçbir örgüte ve düşünce grubuna üye değilim. Tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Sanık avukatı Lamper de ByLock'un hukuki delil olamayacağını savunarak, müvekkilinin darbe girişimine iştirak etmediğini belirtti.

Lamper, müvekkilinin uzun süredir tutuklu olduğunu aktararak, E.'in tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, ByLock içeriklerinin yeniden sorulmasına ve sanığın tutukluluk durumunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,6 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.