FETÖ'den tutuklu eski komiser hakkında karar

Kocaeli'de,FETÖ/PDY üye olduğu suçlamasıyla yargılanan eski komiser, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.Sanık, kararın onanmasına kadar adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartı getirerek tahliye edildi.

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, KHK ile komiserlik görevinden ihraç edilen tutuklu sanık Çelebi Fidan ve avukatı hazır bulundu.

Fidan, savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddederek, iddianamede yer alan tanık ifadelerinin iftira olduğunu ileri sürdü.

"ByLock" kullanmadığını iddia eden Fidan, Bank Asya'daki hesabını 2005'te faizsiz bankacılık kapsamında açtığını, işlemlerinin hiçbir talimatla ilgisi olmadığını savundu.

Mahkeme heyeti, "terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığı, kararın onanmasına kadar adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartı getirerek tahliye etti.

- İddianameden

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanığın "örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı", "örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısının ardından Bank Asya'da aktif işleme devam ettiği", "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" suçlamasıyla 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyordu.