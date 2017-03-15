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FETÖ'den tutuklu eski komiser hakkında karar

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FETÖ'den tutuklu eski komiser hakkında karar
Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla yargılanan tutuklu sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. 

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "FETÖ/PDY'ye üye olduğu" ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddiasıyla tutuklu bulunan, meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı sanık Necmi Terzi ile avukatı Tahir Hakkı İskender katıldı.

Duruşmada söz verilen Terzi, hakkındaki suçlamaları reddederek, "ByLock" yüklemediğini ve kullanmadığını, mağdur olduğunu savunarak, tahliyesini istedi.

Sanık avukatı İskender de müvekkilinin 15 Temmuz darbe girişiminden açığa alınana kadar görevine devam ettiğini ve iddiaların doğru olmadığını öne sürerek, sanığın tahliyesini talep etti.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Terzi'yi "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme ayrıca, tutuklu bulunduğu süre ve ceza miktarını göz önüne aldığı sanığı, yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliye etti.

- İddianameden 

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyordu.

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