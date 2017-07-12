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FETÖ'den tutuklu eski komiser: Paşaları ben kurtardım

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FETÖ'den tutuklu eski komiser: Paşaları ben kurtardım
Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan ve daha önce meslekten ihraç edilen eski komiser yardımcısı M. A.'ın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık A. ve avukatı katıldı. 

Arslan savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, milliyetçi ve vatansever bir insan olduğunu ve "ByLock" kullanmadığını öne sürdü.

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olduğunu, darbeci askerler tarafından rehin alınan Donanma Komutanlığı'nda görevli 2 paşanın kurtarılmasında etkin rol oynadığını iddia eden A., "Bu iki paşayı alıp, emniyet müdürlüğüne götürdüm. Onları koruma altına aldım. Donanma Komutanlığı'ndaki darbe planlarının aydınlanmasında ve darbenin bertaraf edilmesinde bu paşaların önemli etkisi oldu. Ben FETÖ'cü olsam, darbeye destek verirdim. Aksine darbenin önlenmesi için canla başla mücadele ettim." diye konuştu.

Sanık A., bu başarılarından ötürü kendisine ilçenin mülki amirlerince üstün hizmet ödülü verildiğini ifade etti.

Mahkeme Başkanının, cezaevinde birlikte kaldığı FETÖ tutuklusunun, "gün gelecek bu devran dönecek" dediği yönünde ifade verdiğini hatırlatması üzerine sanık, böyle bir söz sarf etmediğini, hakkında ifade veren kişinin polise yaranmak için böyle bir şey söylediğini savundu.

Telefonundaki interneti wi-fi aracılığı ile arkadaşlarıyla paylaştığını belirten A., "Belki o sırada birisi ByLock'u indirmiş ve kullanmış olabilir. Ben suçsuzum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Savcı mütalaasında, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devam etmesi yönünde karar verilmesini istedi.

Sanık avukatı ise müvekkilinin FETÖ ve diğer hiçbir terör örgütüne üye olmadığını öne sürerek, adli kontrol şartı ile tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, "ByLock" kaydının yeniden istenmesine, dosyadaki eksiklerin tamamlanması ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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