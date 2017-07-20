FETÖ'den tutuklu eski öğretmene tahliye

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan tutuklu eski öğretmen Kadir Güler, mahkemece yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliye edildi.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 2. duruşmaya, "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık Güler ve avukatı Murat Altun katıldı.

Güler, savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Hakkında ByLock iddiasının olmadığını, Bank Asya'da hesabının bulunmadığını ifade eden Güler, "Tanımadığım 3 tanığın ifadesiyle bir yıldır cezaevindeyim. 2010 yılından önce cemaatte Kur'an-ı Kerim dersi verdiğimi daha önce söylemiştim ancak o tarihten sonra örgütle herhangi bir şekilde ilişkim olmadı." diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı da mütalaasında, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair dosya kapsamında henüz aksi ispat edilememiş delillerin varlığı, atılı suçun vasfı ve müeyyidesi dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Sanık avukatı Murat Altun, iddia makamının talebine katılmadıklarını belirterek, müvekkilinin suçsuz olduğunu öne sürdü.

Müvekkili hakkında "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçlamasıyla dava açıldığını hatırlatan Altun, "Müvekkilim, 17-25 Aralık 2013 tarihinden önce cemaatin toplantılarına katıldığını, Kur'an dersi verdiğini samimi şekilde kabul etmiştir ancak bu tarihten sonra terör örgütüyle ilişkisini gösterecek ByLock veya Eagle kullanıcısı olduğuna dair herhangi bir delil bulunmamaktadır. Soruşturma savcılığınca ilgili kurumdan istenen resmi belgede 79 kişilik mahrem imam listesinde müvekkilimin adı bulunmamaktadır. Bu nedenle, bir yıldır tutuklu olan müvekkilimin adli kontrol şartıyla tahliye edilmesini talep ediyoruz." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın üzerine atılı suçun vasfı, toplanmış olan maddi deliller ve tutukluluk süresini de dikkate alarak, yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi.