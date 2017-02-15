FETÖ'den tutuklu öğretmene tahliye kararı

ByLock" kullandığı ve "FETÖ üyesi olduğu" gerekçesiyle tutuklanan öğretmen Ümmügülsüm Keçilioğlu tahliye edildi.

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan özel bir okulda görevli öğretmenin yargılanmasına başlandı.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu öğretmen Ümmügülsüm Keçilioğlu ve avukatı hazır bulundu.

Duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullanma" suçlamalarının yöneltildiği sanık hakkındaki iddianame okundu, kimlik tespitinin ardından savunması alındı.

Sanık Keçilioğlu savunmasında, "ByLock" kullandığı ve "FETÖ üyesi olduğu" yönündeki suçlamaları kabul etmeyerek, "Muş'a öğretmen olarak atandım ancak ailemden uzak olduğum için Kocaeli'de özel Erkul Koleji'de sınıf öğretmeni olarak göreve başladım. Maaşım Bank Asya'ya yattığı için bu bankadan hesap açtırdım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Küçük çocuklarım var. Onların bakımını yapabilmem için tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Ümmügülsüm Keçilioğlu'nun üzerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti, delillerin kısmen toplanmış olmasını göz önüne alarak adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı kapsamında tahliye edilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.