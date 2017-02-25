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FETÖ'den tutuklu sanık:'Bankanın kapanmasına gönlüm el vermedi'

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FETÖ'den tutuklu sanık:'Bankanın kapanmasına gönlüm el vermedi'
Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla yargılanan Coşkun Palut'un tutukluluğunun devamına karar verildi.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından kapatılan özel okulda öğretmen olarak görev yapan tutuklu sanık Palut katıldı. 

Kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan Palut, 2014'ün ortalarına kadar tuşlu telefon kullandığını belirterek, ByLock isimli programı indirmediğini ve kullanmadığını ileri sürdü. 

İddianamede yer alan HTS kayıtlarındaki kişilerin çoğunun öğrenci velisi olduğunu, diğerleriyle aynı kurumda çalıştıkları için iş gereği görüştüğünü savunan Palut, Kimse Yok Mu Derneğine 2011-2015 döneminde küçük miktarlarda olmak üzere toplam bin 900 lira bağış yaptığını ifade etti. 

Palut, hakimin, "Nöbetçi Hakimlikte 'İş Bankası'ndan 20 bin lira kredi çekip Bank Asya'ya yatırdım. Bankanın kapanmasına gönlüm el vermedi. Amacım bankanın kapanması yönündeki çalışmalara engel olmaktı.' şeklinde savunma yapmışsın. Bu ifaden doğru mu?" şeklindeki sorusuna, "Evet ama ben bunun suç olduğunu düşünmüyorum, sonuçta maaşımı aldığım banka. Ayrıca yatırım amacım da vardı." yanıtını verdi. 

Mahkeme, ByLock sorgusunun yeniden yapılmasına ve sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. 

- İddianame 

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın "örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı", "Fetullah Gülen'in çağrısının ardından Bank Asya'da aktif işleme devam ettiği" ve "FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında işlem yapılan kişilerle irtibatlı olduğu" iddia edilerek, "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" suçlamasıyla 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

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