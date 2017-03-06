FETÖ'den tutuklu sözde imam:'HTS kayıtlarım okullardaki velilerle alakalıdır'

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, 4 ayrı davada, örgütün sözde "Kandıra imamı" olduğu iddia edilen eski öğretmenin de aralarında bulunduğu tutuklu 4 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya meslekten ihraç edilen tutuklu öğretmen Arslan Çolak ve avukatı Besime Akcan katıldı.

Kimlik tespitinin ardından, "silahlı terör örgütü üyesi olma" ve "terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlamalarının yöneltildiği sanık hakkındaki iddianame okundu.

Çolak, savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, ByLock kullanmadığını ve FETÖ üyesi olmadığını ileri sürdü.

Örgütün "Kandıra imamı" olmadığını öne süren Çolak, "İddianamede adı geçenlerden sadece Mehmet Tabak öğrencimin velisidir. KASİAD başkanı olduğu için birkaç kez KASİAD toplantılarında gördüm. Diğerlerini tanımam, beyanlarını kabul etmiyorum. HTS kayıtlarım öğretmen olduğum okullardaki velilerle alakalıdır." diye konuştu.

Bank Asya'daki hesabını faizsiz bankacılık olduğu için açtığını savunan Çolak, söz konusu bankadaki hesap hareketlerinin Gülen'in çağrısıyla ilgili olmadığını iddia etti.

FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu bulunan iş adamı Murat Çakmak ile arasında geçen para transferinin sorulması üzerine Çolak, "Bahsi geçen market sahibi Murat Çakmak'ın babası Ali Çakmak'tan araba aldım. Araba marketlerinin üzerine olduğu için öyle gözüktü. Murat Çakmak'ı okul velisi olarak tanırım. Tamamen araç satışı üzerinedir." ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı Besime Akçan da müvekkilinin tahliyesini talep ederek, mal varlığı üzerindeki tedbir kararının kaldırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, ByLock raporunun yeniden sorgulanması, HTS kayıtlarının incelenmesi, ilgili yerlerden gerekli dijital verilerin istenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

- Diğer davalar

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen diğer 3 ayrı duruşmaya tutuklu olan ve mesleklerinden ihraç edilen polis memuru Ali Koca, öğretmen Dila Demir ile bir firmanın garaj müdürü Orhan Serhan Eral ile avukatları katıldı.

Duruşmalarda, "silahlı terör örgütüne üye olmak " ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları suçlamalarının yöneltildiği sanıklar hakkındaki iddianameler okundu.

Kimlik tespitlerinin ardından, savunmaları alınan sanıklar, ByLock kullandıkları ve FETÖ üyesi oldukları yönündeki suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti, ByLock raporlarının yeniden sorgulanması ve sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.