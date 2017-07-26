FETÖ'den yargılanan öğretmene tahliye

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki üçüncü duruşmaya, "FETÖ/PDY'ye üye olduğu" ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Kara ve avukatı Cengiz Yılmaz katıldı.
Sanık Kara, savunmasında, hakkındaki ByLock kaydının çelişkili olduğunu öne sürdü.
Kaçma, delilleri karartma şüphesi olmadığını savunan Kara, tahliyesini talep etti.
Avukat Yılmaz da dosyaya delil olan ByLock'ta mesaj içeriklerinin görünmediğini söyleyerek, müvekkilinin tahliyesini istedi.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın, tutuklulukta geçirdiği süreyi gözeterek yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar verdi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.