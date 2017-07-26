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FETÖ'den yargılanan öğretmene tahliye

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FETÖ'den yargılanan öğretmene tahliye
Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan, daha önce lisansı iptal edilen özel okul öğretmeni Asım Kara'ya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. 

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki üçüncü duruşmaya, "FETÖ/PDY'ye üye olduğu" ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Kara ve avukatı Cengiz Yılmaz katıldı. 

Sanık Kara, savunmasında, hakkındaki ByLock kaydının çelişkili olduğunu öne sürdü. 

Kaçma, delilleri karartma şüphesi olmadığını savunan Kara, tahliyesini talep etti. 

Avukat Yılmaz da dosyaya delil olan ByLock'ta mesaj içeriklerinin görünmediğini söyleyerek, müvekkilinin tahliyesini istedi. 

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın, tutuklulukta geçirdiği süreyi gözeterek yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar verdi. 

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