  • BIST 82.524
  • Altın 147,524
  • Dolar 3,7783
  • Euro 4,0415
  • Kocaeli 6 °C

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin iddianame hazırlandı

»
FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin iddianame hazırlandı
İddianamede, 21'i tutuklu 28 şüpheli hakkında silahlı terör örgütüne üye olma" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 21'i tutuklu 28 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Sakarya 1. Motorize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı Başiskele'deki General Nahit Şenoğul Seymen Kışlasından Sakarya Valiliğine yönlendirilen 4 tank, bir zırhlı personel taşıyıcı ve bir Land Rover askeri araçla ilgili 28 şüpheli hakkında hazırlanan 41 sayfalık iddianame tamamlandı.

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, 21'i tutuklu, 7'si adli kontrol kararıyla yargılanmasına karar verilen 28 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından hapis cezası istendi.

İddianamede aralarında meslekten ihraç edilen eski Sakarya 1. Motorize Piyade Tugay Komutanı Albay Uğur Coşkun ve eski General Nahit Şenoğul Seymen Kışlası Komutan Vekili Yüzbaşı H.G'nin de bulunduğu şüphelilerin tamamı hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. 

FETÖ'nün kuruluşu, amacı, örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in örgüt içerisindeki metafizik değeri, örgütün yapısı ve haberleşmede kullandığı yöntemlere ilişkin bilgilerin yer aldığı iddianamede, eski Sakarya 1. Motorize Piyade Tugay Komutanı Uğur Coşkun'un emri üzerine Başiskele'deki Seymen Kışlasının eski komutan vekili H.G'nin talimatları ve eski bölük komutan vekili S.E'nin öncülüğünde yola çıkan 4 tank, bir zırhlı personel taşıyıcı ve Land Rover araçta bulunan diğer şüphelilerin darbe girişiminin bir parçası olarak hareket ettiklerinin belirlendiği bilgisine yer verildi.

İddianamede, her hafta perşembe günü rutin olarak sabah başlayıp öğlene kadar süren kışla komutanları, tugay karargah personeli ve tugay komutanının uygun gördüğü personelin katılımı ile Sakarya'da gerçekleştirilmesi gereken toplantının darbe girişiminin yaşandığı cuma gününe ertelendiğine dikkat çekilerek, toplantıda eski Sakarya 1. Motorize Tugay Komutanı Coşkun'un rutin dışı talimatlar verdiği kaydedildi.

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi, yaptığı incelemenin ardından iddianameyi kabul etti. Şüpheliler, ileriki günlerde hakim karşısına çıkacak.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Başiskele ilçesindeki Seymen Kışlası'ndan Sakarya'ya gitmek üzere yola çıkan 4 tank, bir zırhlı personel taşıyıcı ve bir Land Rover araç, Sakarya'nın Serdivan ilçesinden geri dönmüş ve Eşme'de vatandaşlar tarafından durdurulmuştu. Dört tank ile diğer araçlarda bulunan askerler polis ekiplerince Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürülmüştü. 

Bu haber toplam 469 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Işık KSO’da18 Ocak 2017 Çarşamba 08:49
  • Bakan Ağbal'dan Fatma Kaplan Hürriyet'e cevap17 Ocak 2017 Salı 22:30
  • Belediyelerin karnesi Ankara’da yazılacak 17 Ocak 2017 Salı 19:20
  • Emniyet'ten vatandaşlara hayati uyarı: Sakın fotoğraf çekmeyin17 Ocak 2017 Salı 19:08
  • İşte Reina teröristinin binadan çıkarıldığı o an!17 Ocak 2017 Salı 18:32
  • Reina saldırganının evinden çıkan Türkçe not17 Ocak 2017 Salı 18:20
  • 2016’da 3218 esnafa 165 milyon TL kredi17 Ocak 2017 Salı 17:33
  • Demirtaş ve Yüksekdağ için istenen cezalar belli oldu17 Ocak 2017 Salı 16:35
  • Yıldız’dan yeni anaya önerileri17 Ocak 2017 Salı 16:11
  • Ejderoğlu: “AK Parti, krizlerle ayakta duruyor”17 Ocak 2017 Salı 16:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti