  • BIST 105.718
  • Altın 140,787
  • Dolar 3,5309
  • Euro 4,0707
  • Kocaeli 21 °C

FETÖ'nün dudak uçuklatan serveti devlete geçti!

»
FETÖ'nün dudak uçuklatan serveti devlete geçti!
FETÖ’yle Mücadele Raporu’na göre örgütün, finansal ayağı kırıldı. 7.5 milyarı gayrimenkul, 41 milyar lirası şirket varlığı olmak üzere hainlerin toplam 48.5 milyarı devlete geçti.

Milli Güvenlik Kurulu'nun son toplantısında FETÖ başta olmak üzere terör örgütleri ile mücadele masaya yatırıldı. Kurula sunulan FETÖ Raporu'nda, mücadelede gelinen nokta kapsamlı olarak değerlendirildi. FETÖ'nün gücünün kırılması sürecinde en fazla mesafe alınan alan olarak "finans" boyutu ön plana çıktı. FETÖ'nün, himmet, bağış gibi adlar altında, çoğu zaman baskı ve tehditle milletten elde ettiği haksız servet, yine millete iade edildi. Terör örgütünün 7.5 milyar liralık gayrimenkul, 41 milyar liralık şirket varlığı olmak üzere toplam 48 milyar lirası devlete geçti.

DUDAK UÇUKLATAN SERVET

Sabah Gazetesi'nden Okan Müderrisoğlu'nu haberine göre, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından kararlılıkla sürdürülen FETÖ ile mücadelede, bugüne kadar örgütün 7.5 milyar liralık gayrimenkulüne el konuldu. Ayrıca, FETÖ ile bağlantılı 966 şirketin kayyuma devredilen aktif toplamı da 41 milyar lira olarak hesaplandı. Böylece toplamda, yaklaşık 15 milyar dolarlık varlığının FETÖ terör örgütü tarafından kullanılması önlendi.

NAKİT OLARAK YURTDIŞINA ÇIKARILDI

MGK'daki sunumlarda, FETÖ'nün en önemli gelir kaynağının Türkiye olduğu, esnaf ve işadamlarından sağlanan paraların yurtdışına transfer edildiği, bu musluğun kesildiği vurgulandı. FETÖ okulları için her bir ilde farklı iş ve meslek gruplarından, örgüte mensup isimler tarafından "himmet" tahsil edildiği ve genelde nakit olarak ülke dışına çıkarıldığı tespitine yer verildi.

Bu haber toplam 29 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kocaeli İl Sağlık Müdürü Durmaz o ölümle ilgili konuştu: "Usul anlamında bir problem gözükmüyor. Ancak..."18 Temmuz 2017 Salı 13:58
  • Aydın Ünlü: “Yenikapı ruhu devam edecek”18 Temmuz 2017 Salı 12:54
  • Vali Aksoy'a ziyaretler18 Temmuz 2017 Salı 12:31
  • Aksoy: “Muhtarlarımızı çok önemsiyoruz”18 Temmuz 2017 Salı 10:40
  • Kocaeli Büyükşehir’den 234 kişi emekli 18 Temmuz 2017 Salı 10:00
  • Zayıflamak isterken canından olmuştu! Harekete geçildi18 Temmuz 2017 Salı 09:34
  • AK Parti’de delege seçim tarihi belli oldu17 Temmuz 2017 Pazartesi 23:15
  • Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş:FETÖ sanıklarına tek tip elbise17 Temmuz 2017 Pazartesi 22:23
  • Başbakan Yardımcısı Canikli: İhraç edilenden fazla FETÖ irtibatlı kamu çalışanı var17 Temmuz 2017 Pazartesi 19:50
  • O kanun tasarısı mecliste kabul edildi17 Temmuz 2017 Pazartesi 19:20
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti