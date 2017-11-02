FETÖ'nün 'Evlilik sorumlusu’ Kocaeli’de yakalandı

Terör örgütü FETÖ, her türlü hainliğe imza attı. Savcıları kumpaslarla masum insanları hapse tıktı. Orduya sızan uzantıları ise 15 Temmuz'da halka kurşun yağdırıp darbe yapmaya kalktı. Güvenlik güçleri, FETÖ'cü kalleşlere göz açtırmadı. FETÖ soruşturmaları kapsamında ülke genelinde operasyonlar sürerken, hainlerin kirli icraatları da tek tek ortaya çıktı. İzmir'deki askeri casusluk davasında kendilerinden olmayan askerlere kumpas için kadın gönderen FETÖ, örgüt içi evlilikleri bile şansa bırakmadı. Hain örgüt, damat adayları için bekar kızlarından oluşan bir katalog bile hazırdı.

ÖZELLİKLERİ TEK TEK ANLATILDI

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması, örgütün çöpçatanlık oyununu ortaya çıkarttı. Kocaeli'de örgüt üyeliğinden tutuklanan bir zanlının örgütün bölgedeki "Evlilik mesulü" olduğu anlaşıldı. Zanlının, FETÖ'nün gizli haberleşme programı "ByLock" üzerinden örgüt üyelerinin birbiriyle evlenmelerini organize ettiği saptandı. ByLock çözümlerinde zanlının örgüt üyesi kızların fiziki ve karakteristik özelliklerini içeren katalogları evlenmek isteyen örgüt üyelerine gönderdiği anlaşıldı.

Yetkili örgüt üyesinin evlenme arayışındaki örgüt üyelerine gönderdiği katalogda şu detaylar yer aldı:

Z.A: 93'lü, 1.60 boyunda, 58 kilo... Aslen Diyarbakırlı. Boğaziçi Okul Öncesi mezunu. Yıldız Teknik'te yüksek lisans yapıyor. Keyfiyetli vazife yapmış bir arkadaş, görüntü iyi...

Z.C: 92'li, 1.65 cm, 55 kilo Konyalı. Boğaziçi Bilgisayar Öğretmenliği son sınıf. Görüntü iyi, keyfiyet iyi, ev ablalığı yapıyor. Sosyal, aktif, hoş bir arkadaş.

M.T: 90'lı, 1.60 cm, 72 kg, Ankara'da oturuyor. Haliç ebelik mezunu. Keyfiyet iyi. Görüntü iyi ama kilosu biraz fazla. Maddi durumları iyi. Hoş bir arkadaş...

D.D: 93'lü, 1.60, 55 kg, Aslen Giresunlu, ailesi Gebze'de. Haliç Üniversitesi, Hemşirelik son sınıf, görüntü iyi, uyumlu sosyal biri.

F.B.U: 94'lü, 1.65, 55 kg. Görsel iletişim son sınıf öğrencisi. Tokatlı, ailesi Tokat'ta. Keyfiyet orta...

T.O: 93'lü, 1.75, 62 kg. Aydınlı, kökenlerinde Azerilik var. Görüntü iyi, keyfiyet iyi, uyumlu sakin bir arkadaş...

K.S: Kibar, naif, sakin bir arkadaş. Adayın kendisi gibi sessiz sakin olmasını istemiyor.

B.D.Y: 1.70 boyunda, 75 kilo, 92 doğumlu... Konyalı, Ankara'da ikamet ediyor. Ev ablalığı yapmış, başı açık. YTÜ Makine Mühendisliği son sınıf öğrencisi. Keyfiyet ve aidiyet iyi. Fakat yaşantı olarak biraz rahat bir arkadaş..

​ÜNLÜ MANKENE BENZETTİ

E.Ü: Mersinli, Antalya'da öğretmen. Öğrenciyken evde kalmamış ama çevresi hep buradan imiş. Keyfiyeti iyi hoş, görüntüsü iyi bir arkadaş. Sosyal, spor yapmayı seviyor, tenis oynuyor. Adriana Lima'ya benziyor...