FETÖ'nün Gebze Adliyesi İmamı: Yargı mensuplarının gezi biletini ben aldım

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından hakkında dava açılan, "Gebze Adliyesi imamı" olduğu ileri sürülen tutuklu sanık Dursun Ç., yargılanmasına başlandı.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Dursun Ç. ve avukatları katıldı.

Çalışkan, savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme Başkanı Yılmaz Boyraz'ın, evinde bulunan 1 doları sorması üzerine sanık Ç., oğlunun fotoğraf albümünde bulunan doların bir düğünden hatıra olarak sakladığı öne sürdü.

Ç., dükkanında bulunan Fetullah Gülen'le ilgili ifadeler içeren mektup suretinin bulunmasına ilişkin, şunları kaydetti:

"2011'de, Darıca Asil isminde bir kişi dükkanıma geldi. Onu tanırım, günlük mevzulardan konuştuk. Kendisine, 'Fetullah Gülen Türkiye'ye dönsün ve kamuoyunu rahatlatsın' dedim. O da bana, Gülen'in 40. hocayı övücü Gülen'in imzası olduğunu düşündüğüm mektubun fotokopisini verdi. Ben de okuyup, masaya koydum. Dükkandan ayrıldım. Geri döndüğümde çalışanım muhtemelen o mektubu SGK evraklarının bulunduğu dosyaya koymuş. Mektuba saygı duysam daha iyi bir yerde saklardım."

- "Yargı mensuplarının gezi biletini ben aldım"

Yargı mensuplarını Makedonya'ya geziye götürdüğü iddiasını kabul etmeyen Ç., kendisini şöyle savundu:

"O dönem 3 yargı mensubu iş yerime ziyaretime geldi. 'Balkanlara ziyarete gideceğiz' dediler. Masada konuşurken öyle bir gelişme oldu ve kredi kartımla biletlerini ben aldım. Onlar sonra bana ödediler. Ben de geziye gidecektim ama işim çıktığı için gidemedim. Kızım Ayşegül 2013'te Gebze Adliyesi'nde işe girdi. Ben yargı mensuplarını etkilemedim. Katiplik sınavını kendi başarısıyla kazandı. Gebze Adliyesi imamı olmam söz konusu değildir. İş yerim adliyeye yakındır. Mobilya işi yapıyorum ve mobilya bilir kişisiyim. Gebze Adliyesi'yle ilişkim bu mahiyettedir."

Sanık avukatlarından Yüksel G. de müvekkilinin, Gebze Adliyesinde girdiği sınavda kızını kayırdığı iddiasının doğru olmadığını ileri sürdü.

G., kaçma ve delilleri karartma şüphesi olmadığını savunarak, müvekkilin tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkla ilgili dijital verilerin yeniden istenmesine, tanıkların dinlenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.