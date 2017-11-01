FETÖ'nün 'mahrem asker abileri'ne operasyon

Alınan bilgiye göre; örgütün kriptolu haberleşme sistemi 'Bylock' kullandıkları tespit edilen ve daha önce gözaltına alınan şüphelilerin ifade içeriklerine göre, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki askeri personelden sorumlu 'mahrem abi' oldukları değerlendirilen 7 sivil kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü Ekipleri(KOM) ekiplerince bugün sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyon sonucu zanlıların tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan zanlılar sorguları yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Kerim YAVUZ

