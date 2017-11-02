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FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 23 gözaltı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 23 gözaltı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 13 ilde düzenlenen operasyonla 23 subay ve astsubay gözaltına alındı.

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Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 'Örgüte üye olmak' suçundan 31'i muvazzaf 34 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Bugün sabah saatlerinde Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Mersin, Van, Şırnak, Aydın, Adana, Zonguldak, Ordu ve Balıkesir'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

11 KİŞİ ARANIYOR

Operasyonda 1 muvazzaf üsteğmen, 1'i meslekten ihraç edilen 4 teğmen ve 1'i meslekten ihraç edilen 18 astsubay olmak üzere toplam 23 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 1'i meslekten ihraç edilen 11 astsubayın yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.

Kerim YAVUZ

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