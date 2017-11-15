FETÖ'ye "ankesörlü telefon" operasyonu!

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, cumhuriyet savcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ankesörlü/kontörlü telefonlar üzerinden mahrem imamlar ile irtibat kurdukları tespit edilen halen görevde olan 19 rütbeli asker ile 1 mahrem imam hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Balıkesir, İstanbul, Diyarbakır, Ankara, Amasya, Eskişehir, Ordu, Kütahya, Bitlis, Afyonkarahisar, Kocaeli, İzmir ve Şırnak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9'u Balıkesir 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığında, 10'u Hava Kuvvetlerine bağlı komutanlıklarda olmak üzere 19 astsubay ve 1 mahrem imam gözaltına alındı. Balıkesir'e getirilen şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.