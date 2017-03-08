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FETÖ'ye dev operasyon! Çok sayıda gözaltı

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FETÖ'ye dev operasyon! Çok sayıda gözaltı
İstanbul merkezli 32 ilde FETÖ operasyonu düzenleniyor. Soruşturma kapsamında 142 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Operasyonlarda 40 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul merkezli operasyonun yanı sıra Adana ve Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da örgüte yönelik iki farklı operasyon yürütülüyor. Operasyonlar kapsamında Hatay'da 104 kişi Adana'da ise 23 kişi gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 32 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 40 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 142 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Karar üzerine harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 32 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında şu ana kadar 40 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında ByLock kullanıcıları ve TSK'dan sorumlu sözde sivil imamlar da bulunuyor.

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