FETO’YU KORUYUP KOLLAYAN ABD, NEDEN KÖR BİR İSLAM ÂLİMİNİ ZİNDANLARDA ÇÜRÜTÜP ÖLÜME TERK EDİYOR?

ABD zindanlarında 79 yaşında can veren Ömer Abdurrahman 3 Mayıs 1935 yılında Dekahliye vilayetinin el Menzile merkezine bağlı el Cemaliyye’de dünyaya geldi.

Profosör Şeyh Ömer Abdurrahman Kimdir?

Ömer Abdurrahman 3 Mayıs 1935 yılında Dekahliye vilayetinin el Menzile merkezine bağlı el Cemaliyye’de dünyaya geldi.

Yetişmesi:

Ömer Abdurrahman’ın yetişmesini gelin kendisinden dinleyelim. “Fakir bir anne babadan doğdum. Konuşmaya başlayıp aklım erdiğinde bana; “Sen daha on aylıkken gözlerini kaybettin” dediler. Küçüklüğümde dayım elimden tutar, beni mescide götürür, bana Kur’an öğretirdi.

Beş yaşıma geldiğimde beni görmeyenlere mahsus medreselerden biri olan “Nur Körler Medresesine” kaydettirdiler. Burada görmeyenlere “Briel” metoduyla okuma yazma öğretiyorlardı.

Bu, Tanta’da bir medreseydi. Orada ilk bakım, koruma ve eğitimimi gördüm. Sonra kendi nahiyeme gidip orada on bir yaşındayken Kur’an’ı hıfzettim. Daha sonra Dimyat’ta dînî bir enstitüye girdim. Burada dört yıl okudum, böylece Ezher’in ilkokul diplomasını elde ettim.

Dayım, Kur’an’ı ezberlememde üzerimden ayrılmayan bir göz gibiydi. Zira zamanının çoğunu bana ayırıyordu. Her sabah erkenden el Birke gölcüğünün yakınında bulunan bir mescide daha sabah namazı olmadan gidiyor, okulda hocanın yarın bize anlatacağı dersleri beraber çalışıyorduk.

Dimyat’ta bilinen şiddetli soğuk ve yağmura rağmen bir gün sonraki dersleri öğrenmek için mescide gitmeye, el örgüsü hasır üzerinde oturup okumaya adeta can atarcasına yarış ederdik” Hayat hikâyesi uzun vesselam Şeyh Ömer Abdurrahman’ın… Daha sonra profesörlük makamına kadar yürüyen Ömer Abdurrahman hem kendi ülkesindeki uydu yöneticileri ve hem de kendi ülkesini manyetik alanına alan Siyonistleri kör gözü ile fena halde korkutuyordu. ABD’nin Kulelerin bombardımanında sorumlu tuttuğu Ömer Abdurrahman’ın halbuki öylesi bir fiili gerçekleştirecek ne fiziki durumu müsait ve ne de mecali vardı. Sadece varlığı bile kendilerini tıpkı Filistinli bedenen mefluç Şeyh Ahmet Yasin gibi kendilerini fena halde korkutmuştu. 23 yıldan beri ABD Zindanlarında esir tutulan Şeyh Abdurrahman nihayet 79 yaşında tutsak olduğu zindanda tek hücrede Rabbine kavuştu.

Evet değerli dostlar, aynı ABD İslam alimi olarak dünyaya kendisini lanse eden Feto denen 15 Temmuz 2016 bombacısı caniyi de Pensilvanya’da saraylarda padişahlar gibi ağırlıyor. Hem de CIA ajanları tarafından koruyarak. Şimdi sorarım size, Eğer ABD İslam âlimi aşığı idiyse, neden iki gözü kör bir alimi düşman bellerken; alim kılıklı Feto gibi bir İslam düşmanını koruyup gözetmektedir? Bu durum bile Feto’nun durduğu noktayı ve ABD’nin münafıklığını anlatmaya yetiyor ve artıyor da. Bunu anlamamak için aptal olmak lazım. Zaten ABD ve türdeşleri/partnerleri işine gelmediklerine, terör yaftası yapıştırıp anında etkisiz hale getiriyorlar. İslam’a karşıtlığı ile bilinen Trump bile Müslümanları ülkesinde görmeye tahammül etmezken; hala Feto’yu koruyup kollamaya devam ediyor. Bize teslim edeceğini de hiç sanmıyorum.

Evet değerli dostlar, bu durumun Müslümanların uyanmasına vesile olması dileğiyle bilvesile merhuma Allah’tan rahmet, tüm İslam alemine sabr-i cemil diliyorum. Mekânı cenneti alâ olsun.