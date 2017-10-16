Fevziye Akkuş vefat etti
İzmit İslam İslamköy’de ikamet eden Fevziye Akkuş (93) yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı vefat etti.
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Merhum çifti İsmail Akkuş’un eşi ev hanımı 3 çocuk annesi Fevziye Akkuş’un cenazesi İslamköy Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kurtdere Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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