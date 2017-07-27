Fevziye Bahçesi’ne DEV ŞEMSİYELER

İzmit’te en çok cenazenin kaldırıldığı cami olan Fevziye Camii’nin avlusunda güneşten ve yağmurdan koruyucu aparatların bulunmaması, yıllardır tartışılan bir konuydu. Bu sorun artık ortadan kalkıyor.

MESUT KAVURT’UN ÇABALARI

İzmit’in duyarlı hemşerilerinden, işadamı Mesut Kavurt, yaklaşık 2 yıldan beri, Fevziye Cami bahçesinin cenaze namazları kılınan bölümü için arayışlar içindeydi. Anıtlar Yüksek Kurulu’ndan gerekli izinler alındı. Cami Derneği ve Belediye de onay verdi. Mesut Kavurt, Fevziye bahçesinde cenaze için toplananları yağmurdan, güneşten koruyacak bir düzenek için gerekli siparişleri verdi.

İKİ AYDA BİTECEK

Projeye göre, Fevziye Camii bahçesine iki büyük şemsiye yapılıyor. Daha çok Mekke, Medine gibi yerlerde kullanılan 12x11 m. ebadında hidrolik düzene sahip bu şemsiyeler, gerektiğinde 1 dakika içinde kapanıp, 1 dakika içinde açılabilecek. Bütün masrafları Mesut Kavurt üstlendi. Sistemin siparişleri verildi. İki ay içinde Fevziye Camii avlusuna cenaze töreni için gelenleri rahatlatacak düzenek kurulmuş olacak.

İzmit çarşı merkezindeki Fevziye Camii’nin hemen her gün cenaze törenlerine ev sahipliği yapan bu avlusunun içine, cenaze için toplananları güneşten, yağmurdan koruyacak iki dev şemsiye yapılıyor. Sistemin bütün maliyetini İzmitli hayırsever işadamı Mesut Kavurt üstlendi.