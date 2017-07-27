  • BIST 107.206
  • Altın 143,432
  • Dolar 3,5315
  • Euro 4,1434
  • Kocaeli 26 °C

Fevziye Bahçesi’ne DEV ŞEMSİYELER

»
Fevziye Bahçesi’ne DEV ŞEMSİYELER
İzmit’te en çok cenazenin kaldırıldığı cami olan Fevziye Camii’nin avlusunda güneşten ve yağmurdan koruyucu aparatların bulunmaması, yıllardır tartışılan bir konuydu. Bu sorun artık ortadan kalkıyor.

MESUT KAVURT’UN ÇABALARI

İzmit’in duyarlı hemşerilerinden, işadamı Mesut Kavurt, yaklaşık 2 yıldan beri, Fevziye Cami bahçesinin cenaze namazları kılınan bölümü için arayışlar içindeydi. Anıtlar Yüksek Kurulu’ndan gerekli izinler alındı. Cami Derneği ve Belediye de onay verdi. Mesut Kavurt, Fevziye bahçesinde cenaze için toplananları yağmurdan, güneşten koruyacak bir düzenek için gerekli siparişleri verdi.

İKİ AYDA BİTECEK

Projeye göre, Fevziye Camii bahçesine iki büyük şemsiye yapılıyor. Daha çok Mekke, Medine gibi yerlerde kullanılan 12x11 m. ebadında hidrolik düzene sahip bu şemsiyeler, gerektiğinde 1 dakika içinde kapanıp, 1 dakika içinde açılabilecek. Bütün masrafları Mesut Kavurt üstlendi. Sistemin siparişleri verildi. İki ay içinde Fevziye Camii avlusuna cenaze töreni için gelenleri rahatlatacak düzenek kurulmuş olacak.

ddd-001.jpg

 İzmit çarşı merkezindeki Fevziye Camii’nin hemen her gün cenaze törenlerine ev sahipliği yapan bu avlusunun içine, cenaze için toplananları güneşten, yağmurdan koruyacak iki dev şemsiye yapılıyor. Sistemin bütün maliyetini İzmitli hayırsever işadamı Mesut Kavurt üstlendi.

Bu haber toplam 804 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 3
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Yıkım zamanı26 Temmuz 2017 Çarşamba 22:48
  • Dikkat! İtiraz süresi 7 Eylül’e uzadı 26 Temmuz 2017 Çarşamba 22:47
  • Dikkat! Kocaeli'nin bu ilçelerinde elektrik kesintisi var (27 Temmuz 2017)26 Temmuz 2017 Çarşamba 22:34
  • Boran Kayalar baba oldu26 Temmuz 2017 Çarşamba 22:09
  • Bel ağrısını önlemenin yolları26 Temmuz 2017 Çarşamba 20:02
  • Türkiye İş Bankası Süper Satranç Ligi Kocaeli'de başladı26 Temmuz 2017 Çarşamba 18:22
  • Vali Aksoy'a ziyaretler26 Temmuz 2017 Çarşamba 16:18
  • Mardinli gençler, Kocaeli’yi geziyor26 Temmuz 2017 Çarşamba 16:00
  • Büyükşehir vektör ile mücadeleye ara vermiyor26 Temmuz 2017 Çarşamba 15:59
  • ÇMO Şube Başkanı Ağdacı: “Körfez’deki kirlenme boyutu nedir?”26 Temmuz 2017 Çarşamba 15:06
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti