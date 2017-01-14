Fevziye Camii tuvaletinin de ihalesi iptal

Fevziye Camii Tuvalet işletme ihalelerinden teminat bedeli karşılığında belediye kasasına 42 bin 480 TL kazanç sağlamış oldu.

İzmit Belediyesi mülkiyetinde bulunan Fevziye Cami Tuvalet işlemesi 8 yıl süreyle 14 Aralık 2016 Çarşamba günü encümende ihaleye çıkmıştı. Muhammen bedel 11 bin TL kira bedeli Fevziye Camii tuvalet işletmesinin aylık kira bedeli açık artırma ile 17 bin TL’ye kadar yükselmiş ihale Ömer Büker‘de kalmıştı. Büker 13 Ocak 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar 4 yıllık peşinat olan kira bedeli 816 bin TL’yi yatırmadığı 31 bin 680 TL’lik teminat belediye kasasına kazanç olarak geçmiş oldu.

TEMİNATI YATIRSAYDI 8 YILLIK İŞLETMECİ OLACAKTI

Kapalı zarf açık arttırma ile yapılan ihalelerde Karabaş Mahallesi Mimar Sinan Sokak No:2 adresindeki Yeni Cuma Park içinde bulunan Çay ocağı ve Çay Bahçesi kiralama ihalesi 3. kez ihaleye çıkmıştı. Bir önceki ihalede muhammen bedel 6 bin 500 TL olan kiralama bedeli 71 bin TL ye kadar yükselmiş ancak ihaleyi alan teminatı yatıramadığı için ihale iptal olmuştu. 3 yıllık kira bedelli Yeni Cuma Cami- çay bahçesi ihalesinin Aralık 2016 tarihinde gerçekleşen ihalesine bu kez 4 kişi katılarak teklif vermişti. Mevcut işletmeci Suat Okuyucu ikinci turda çekilmiş, diğer katılımcılardan verilen teklifler sonrasında kapalı zarf usulüne geçilmişti. İhalede Caner Uzuner 14 bin 250 TL, Buluş Başyurt 15 bin TL ve Orhan Çalışkan 20 bin TL teklifte bulunmuştu. İhalede en yüksek bedeli veren Orhan Çalışkan yatırması gereken 3 yıllık peşinat olan 720 bin TL’yi yatırmadığı için bankaya teminat olarak yatırdığı 10 bin 800 TL belediye kasasına gelir olarak aktarılmıştı. Dün aynı durum Fevziye Camii WC işlemesi ihalesinde gerçekleşti. İhaleyi alan Ömer Büker 4 yıllık peşin kira bedeli 816 bin TL’yi yatırmadığı için 31 bin 680 TL’lik teminatını yakmış oldu.

ŞUBAT AYINDA YENİDEN İHALEYE ÇIKIYOR

Tepecik Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:5 adresindeki Fevziye Cami WC’ si 1 yıl sonra yeniden ihaleye çıkmıştı. Geçtiğimiz yıl tuvaletlerin işletmesini 10 bin 800 TL’ den çıkaran İzmit Belediyesi bu yıl da muhammen bedel 11 bin TL’ye yükseltmişti. İzmit Belediyesi bunu da gerekçe olarak önümüzdeki yıl Fevziye Camii’nde 84 bin TL’ ye mal olacak yeni bir proje uygulaması olarak gösterilmişti. Proje den dolayı ihaleyi 8 yıllığına çıkartan İzmit belediyesi Tuvalet işletme kira bedelini 4’er yıl peşin alınmak üzere ikiye bölmüştü. İhaleye 3 kişi katılmış en yüksek teklifi 17 bin TL ile Ömer Büker vermişti. Eski işletmeci Kemal Çınar ise kira bedelini yüksek bulup birinci turda çekilmişti. 4 yıllık peşin kira bedeli 816 bin TL olan kira bedelini geçtiğimiz Cuma günü mesai bitimine kadar yatırmayan Büker teminat olarak yatırdığı 31 bin 680 TL’ yi yakarak belediye kasasına önemli bir kazanç aktarmış oldu. İzmit Belediyesi Fevziye’deki tuvalet ve Yenicuma’da da çay ocağı işletmesi için şubat ayının ilk haftası yeniden ihaleye çıkmaya hazırlanıyor.

Şennur YILDIZ

