Fevziye Gültekin vefat etti
Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi Siteler Sokak PETKİM Sitesi B1 Blok/2 adresinde ikamet eden Köy Hizmetlerinden emekli merhum Ahmet Gültekin’in eşi 2 çocuk annesi Fevziye Gültekin(87) yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat etti.
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Cenazesi Gülerevler Camii'nden alınarak Şehitlik Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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