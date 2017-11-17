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Fevziye Gültekin vefat etti

Fevziye Gültekin vefat etti

Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi Siteler Sokak PETKİM Sitesi B1 Blok/2 adresinde ikamet eden Köy Hizmetlerinden emekli merhum Ahmet Gültekin’in eşi 2 çocuk annesi Fevziye Gültekin(87) yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat etti.

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Cenazesi Gülerevler Camii'nden alınarak Şehitlik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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