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Fevziye yenileniyor

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Fevziye yenileniyor
İzmit şehir merkezindeki en önemli ve hareketli cami olan Fevziye Camii, Kocaeli Valiliği’nin ödeneği ile baştan başa yenileniyor. 

İzmit’in tarihi ibadet mekânlarından Fevziye Camisi’nde mart ayı başında başlatılan yenileme ve geniş kapsamlı tadilat çalışmalarında sıra, caminin dış boyasına geldi. Yetkililer, tadilatın kısa süre içinde tamamlanacağını mayıs ayı sonunda Ramazan ayına eksiksiz hazır hale geleceğini duyurdular.

İzmit Fevziye Camii Yardımlaşma ve Yaşatma Derneği’nin öncülüğünde, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ve hayırseverlerin katkılarıyla Fevziye Camisi’nde 2,5 ay sürecek büyük tadilat devam ediyor. Yaklaşık 250-300 bin TL arasında bir ödenekle Fevziye Camii ibadete kapatılmadan bakım görmüş olacak. 

EN BÜYÜK DESTEK VALİ GÜZELOĞLU’NDAN 
1999 depreminden sonra yıkılıp yeniden aslına uygun olarak yapılan ve 2004 yılında yeniden ibadete açılan İzmit’in en merkezi yerindeki Fevziye Camisi baştan aşağı yenileniyor. Cuma günleri 3 bin, hafta içi öğle ve ikindi namazlarında yaklaşık 400-600 cemaati bulunan Fevziye Camisi’nde uzun süredir böyle bir tadilat düşünülüyordu.  

Anıtlar Kurulu’ndan alınan izin sonrası tadilat mart ayında başladı. Caminin tüm halıları tamamen değişirken, çatı izolasyonu, ışıklandırmalar yenilenecek. İş ve dış boya da cami ibadete kapatılmadan gerçekleştirilecek.
Caminin üst kattaki eski mihrap işlenirken, alt kata da yeni mihrap yapıldı. Caminin tüm ahşap döşemeleri de onarılarak elden geçti. Yine bu kapsamda cami içindeki kabloların geçtiği tesisat kanalları da ahşap olarak yenilenecek. Bu arada, caminin ayakkabılığı da elden geçirilecek, gerekirse kilitleri yenilenecek.

Şennur Yıldız
 

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