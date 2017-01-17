Fidan yetiştirme alanları kiralanıyor

İhaleye çıkartılan alanlardan biri için aylık 24.850 TL, diğeri için 26.400 TL muhammen kira bedeli belirlendi. İhaleler 25 Ocak’ta yapılacak.
DİĞER İHALELER
Büyükşehir Belediyesi, aynı tarihte İzmit Mezbaha Tesisleri bodrum katındaki deri odasını, Kadıköy Mahallesi’ndeki katlı otopark binasında iki büroyu, Kartepe Köseköy’de 540 metrekarelik bir alanı Çocuk Kreşi yapılmak koşuluyla ihaleyle kiraya verecek.
Şennur YILDIZ
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