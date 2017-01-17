Fidan yetiştirme alanları kiralanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başiskele Ovacık Mahallesi’nde, Yeni Hal Tesisleri arkasında bulunan biri 320 metrekare, diğeri 340 metrekare kullanım alanlı iki araziyi “Fidanlık ve süs bitkisi üretim alanı” olarak kullanılmak üzere ihaleyle kiraya veriyor

İhaleye çıkartılan alanlardan biri için aylık 24.850 TL, diğeri için 26.400 TL muhammen kira bedeli belirlendi. İhaleler 25 Ocak’ta yapılacak. DİĞER İHALELER Büyükşehir Belediyesi, aynı tarihte İzmit Mezbaha Tesisleri bodrum katındaki deri odasını, Kadıköy Mahallesi’ndeki katlı otopark binasında iki büroyu, Kartepe Köseköy’de 540 metrekarelik bir alanı Çocuk Kreşi yapılmak koşuluyla ihaleyle kiraya verecek. Şennur YILDIZ

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