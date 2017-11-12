Fikret Gökmen,"Sizin için kursları açıyoruz"

Aile samimiyetinde gerçekleştirilen Pazar kahvaltısına KSMMMO Başkanı Fikret Gökmen, Başkan Yardımcısı Tülin Keçeci, Oda Sekreteri Cengiz Tosun ve çok sayıda yönetim kurulu üyesinin yanı sıra mali müşavir stajyerleri katılım gösterdi. Programda konuşan Başkanı Fikret Gökmen, “Bu kahvaltı organizasyonunu bir fırsat olarak görüyoruz ve bugün sizlerle birlikte olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Sizleri gerçekten geleceğimiz olarak görüyoruz ve önemsiyoruz” dedi.

BU YIL ÜÇÜNCÜSÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

KSMMMO Başkanı Fikret Gökmen, “Değerli meslektaşlarım ve mesleğimizin geleceği stajyer kardeşlerim geleneksel olarak getirdiğimiz ve bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz kahvaltı organizasyonumuza hepiniz hoş geldiniz. Bu ve bunun gibi organizasyonları bir fırsat olarak görüyoruz ve sizlerle birlikte olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Sizleri gerçekten geleceğimiz olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

GÖKMEN “SİZİN İÇİN KURSLAR AÇIYORUZ”

Sözlerine devam eden Gökmen, “Sizleri mesleğe bir an önce katabilmenin gayreti içerisindeyiz. Oda olarak sizlerin eğitimi için çok faydalı olacağını düşündüğümüz kursları sizin için açıyoruz ve bu kurslara olan ilgiden de oldukça memnunuz. Mümkün olduğunca kısa sürede mesleğe katılmanız için gayret gösteriyoruz. İnşallah önünüzde ki sınavlarda başarılı olacaksınız. Artık bundan sonraki süreçte çok çalışmanız gerekiyor. Hedef kısmetse en yakın zamanda diplomanızı almak olmalı” şeklinde konuştu.

Kerim YAVUZ