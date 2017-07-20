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Fikri Işık görevi devraldı

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Fikri Işık görevi devraldı
Fikri Işık Başbakan Yardımcılığını Numan Kurtulmuş'tan devraldı.

Dün açıklanan yeni kabinede Milli Savunma eski Bakanı Fikri Işık Başbakan Yardımcısı oldu. Işık bugün yapılan törenle görevini yeni kabinede Kültür ve Turizm Bakanı olan Numan Kurtulmuş'tan devraldı. Törene AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Cemil Yaman, Zeki Aygün, İlyas Şeker, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan da katıldı.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık yaptığı açıklamada "Görevi Numan Kurtulmuş'tan devralmak benim için ayrı bir bahtiyarlıktır." dedi.

Fikri Işık Başbakan Yardımcısı.. İşte yeni kabine

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