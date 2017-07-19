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Fikri Işık görevini Nurettin Canikli'ye devretti

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Fikri Işık görevini Nurettin Canikli'ye devretti
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, basına açık olarak düzenlenen devir teslim töreni ile birlikte görevini Nurettin Canikli'ye devretti.

Devir teslim töreninde konuşan Işık'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Hainlerden boşalan yerede bir sıkıtın oluşmaması için personel teminine hız verdik. Hızlı bir şekilde Milli Savunma Üniversite'nin eğitimlerine hız verdik. Türkiye tarihin en zor döneminde askerine sahip çıktı. Sınavlara katılım yüzde 35'ten yüzde 50'ye çıktı. Pek çok yapısal reformu hayata geçirdik. İlk defa sivil müsteşar atadık. Kuvvetler ilk defa bakanlığa bağlandı.

Bugüne kadar uygulanmayan pek çok modeli hayata geçirdik. kendi havaalnı füze sistemini hayta geçirdik. İki noktayı ifade etmek isterim. Bakan olarak görev yaptığım sürede gerçekten gece gündüz çalıştık. İki konu var ki özellikle şehit ailelerimize çok yakın ilgi gösterme gayreti içinde olduk. Gerçekten acılarını hissetirmemek için gerek gayreti gösterdik.

Askerleimizin kaliteli gıda tüketmesi gibi pek çalışmayı kısa sürede yaptık. Bu süre içinde bütün çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Uyumlu bir çalışma sergiledik teşekkür ederim. Zor bir dönemi büyük bir fedakarlıkla aşmayı bildik bundan dolayı bütün çalışma arkadaşlarımza teşekkür ediyorum.Sayın Canikli Milli Savunma Bakanlığımıza yabancı bir arkadaşım değil. Bu ulvi görevde çok iyi hizmletler yapacağına yürekten inanıyorum."

Yeni Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin açıklaması ise şöyle;

"Bu nöbet değişmini en etkili şekilde kulananan parti AK Parti dinamik yapıyı korumak için bu nöbet değişimlerini çok rasyonel kullanan bir parti. Metal yorgunluğa girmeden tam zamanında bu tür değişiklikleri yapan bir parti.

TSK her zaman güçlü olmak mecburiyetindedir. Teknik imkanları ile savunma sanayi yönü ile en çok ihtiyacımız olan bu ürünleri müttefiklerimiz başta olmak üzere ne kadar zorda kaldığımızı biliyoruz, başka ülkelerin ürünlerine güvenerek ya da onlar üzerinden bir savunma stratejisi kullanmak zordur. Bunu farkındayız. Bu alanda çok ciddi iyileşmeler söz konusu.

Bu toprakların savunucusu olarak görevini ifa etmesi için yapılması gerekeni yapmaya devam edeceğiz. Bu noktada milletimiz gözü arkada kalmadan, geleceğe dah güvenle bakabileceği bir ortamın sağlanması için elimiden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Sayın Bakanımıza yaptıkları için şükranlarımı sunuyorum."

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