Fikri Işık: Terör örgütleri arasında ayrım yapmayın

Milli Savunma Bakanı Işık, "PKK'nın Avrupa'da rahatlıkla hareket ediyor olması, teröristbaşının resimleriyle gösteriler yapılması, kabul edilemez." dedi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, 53. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Mercator Vakfı tarafından düzenlenen "Türkiye'nin Bölgesindeki Rolü" başlıklı panelde yaptığı konuşmada, Suriye ve Irak'taki gelişmeleri değerlendirdi, Türkiye'nin terörle mücadelede beklentilerini anlattı.

Türkiye'nin bugün özellikle Suriye kaynaklı tehditlerle mücadele ettiğini vurgulayan Işık, bunun gerisinde Suriye'deki kaos ve boşluğun bulunduğunu ifade etti.

Bakan Işık, "Biz DEAŞ'la, bu kadar terörle mücadele ederken, DEAŞ terör örgütünü her yönüyle bölgeden atmaya yönelik Fırat Kalkanı Operasyonu'nu yapmışken, maalesef bazen Batı medyasında hala Türkiye ile DEAŞ'ı yan yana anmaya çalışan kalemleri görünce doğrusu Türkiye olarak çok üzülüyoruz." şeklinde konuştu.

Terörle mücadelede ABD ve Avrupa ülkelerinden beklentiler

Bakan Işık, Türkiye'nin başında terör olarak sadece DEAŞ belasının olmadığını anımsattı.

Türkiye'nin aynı zamanda 35 yıldır mücadele ettiği bir PKK terörü olduğunu, aşırı sol örgütler ve geçen sene darbe yapmaya kalkışan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) de bulunduğunu dile getiren Işık, "Türkiye tüm bunlarla aynı anda mücadele ediyor. Bunun ne kadar zor bir iş olduğunu, tahmin ediyorum, hepiniz biliyorsunuz. Bizim burada, bu terörle mücadelemizi yaparken en öncelikli beklentimiz, Avrupalı dostlarımızdan ve Amerika'dan en öncelikli beklentimiz anlayıştır. Türkiye'nin terörle mücadelesinde Türkiye'ye destek olmanın önceliği, Türkiye'yi bu konuda anlayışla karşılamaktır." diye konuştu.

ABD ve Avrupa ülkelerinden terör örgütleri arasında ayrım yapmamalarını isteyen Bakan Işık, "Şu anda PKK'nın Avrupa'da çok rahatlıkla hareket ediyor olması, teröristbaşının resimleriyle sokaklarda gösteriler yapılması, şiddetin övülmesi; bunlar Türkiye açısından kabul edilebilir değildir." ifadelerini kullandı.

"Terörizme karşı mücadele NATO'nun ana uğraş alanlarından biri olmalı"

"NATO'nun Geleceği; İşlevsiz ya da Çok Önemli" konulu panelde yaptığı konuşmada, dünya tarihinde belki de şimdiki kadar yoğun çeşitli sınama ve tehdidin olduğu bir dönem yaşanmadığına dikkati çeken Işık, "Geçmişte NATO'nun iki önemli misyonu caydırıcılık ve savunmaydı. Dünyanın geldiği noktada bunlar gerekli ancak yeterli değil. Terörizme karşı mücadelenin NATO'nun ana uğraş alanlarından biri olması gerekiyor." dedi.

Fikri Işık, NATO'nun doğudaki önemli duruşunu güneydoğu ve güneyde de göstermek durumunda olduğunu ifade etti.

Brüksel'deki son toplantıda güneye yönelik önemli bir adım atılmasıyla ilgili karar aldıklarını hatırlatan Işık, "Güneydoğuda özellikle Türkiye'nin bulunduğu durumda NATO'nun taahhütleri yerine getirmemesi bizim açımızdan üzücü. Umarım en kısa zamanda bu taahhütleri yerine getirir. NATO gerçekten demokratik dünya için dünden çok fazla gerekli." değerlendirmesinde bulundu.