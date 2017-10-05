Fikri Işık’ın açtığı davada ilk duruşma 

Fikri Işık, bu iddiayı derhal yalanlamış ve yazıyı kaleme alan Yeniçağ Gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ hakkında dava açmıştı. Kocaeli 1’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşması bugün yapılıyor. Davacı Fikri Işık’ı duruşmada Av.Halit Çokan temsil edecek.

