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Fikri Işık’ın açtığı davada ilk duruşma 

Fikri Işık’ın açtığı davada ilk duruşma 

Yeniçağ Gazetesi’nde 25 Şubat 2017’de yayınlanan  “Hain kriteri” başlıklı yazıda, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın telefonunda bylock sistemi bulunduğu iddia edilmişti.

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Fikri Işık, bu iddiayı derhal yalanlamış ve yazıyı kaleme alan Yeniçağ Gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ hakkında dava açmıştı.  Kocaeli 1’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşması bugün yapılıyor. Davacı Fikri Işık’ı duruşmada Av.Halit Çokan temsil edecek. 
 

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