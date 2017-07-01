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Fikriye Makineci vefat etti
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Vefat
01.07.2017 13:00
İzmit Şirintepe Mahallesi Barış Caddesinde oturan merhum Şükrü Makineci’nin eşi Fikriye Makineci (90) yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat etti.
2 çocuk annesi Fikriye Makineci’nin cenazesi Elazığ ilinde toprağa verildi.
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Etiketler:
Fikriye Makineci
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vefat
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