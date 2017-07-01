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Fikriye Makineci vefat etti

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Fikriye Makineci vefat etti
İzmit Şirintepe Mahallesi Barış Caddesinde oturan merhum Şükrü Makineci’nin eşi Fikriye Makineci (90) yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat etti.

2 çocuk annesi Fikriye Makineci’nin cenazesi Elazığ ilinde toprağa verildi.

 

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