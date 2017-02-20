Fikstür avantajımız var

Sancaktepe ile puan farkını maç fazlalığıyla 2’ye kadar indiren Kocaelispor’da artık liderlik hesapları yapılmaya başlandı.

Kalan haftalarda Sancaktepe’nin deplasman sayısı fazla, üstelik dışardaki maçları dişli rakiplerle. Fikstür avantajına sahip Kocaelispor’un şampiyonluk şansı yüksek.

FİKSTÜRÜMÜZ DAHA İYİ

Kocaelispor, Sancaktepe Belediye’nin ikinci yarıdaki üst üste kayıplarıyla rakibini yakaladı. Puan farkını maç fazlalığıyla 2’ye kadar indiren Yeşil-Siyahlı ekibimiz gözünü liderle devirdi. İki takımın kafa kafaya gelmesiyle birlikte elde kağıt kalem kalan maçlarla ilgili hesaplar da başladı. Genel anlamda bakıldığında Kocaelispor’un kalan maç fikstürünün Sancaktepe’den iyi olduğu gözüküyor. İstanbul ekibinin puanla birlikte rövanş maçını evinde oynama avantajı var.

BİR DEPLASMANIMIZ AZ

Kalan haftalara bakıldığında dikkat çeken farklılık Kocaelispor’un rakibinden bir deplasman az oynayacak olması. Sancaktepe Belediyespor 12 maçın 6’sını dışarda oynarken, Yeşil-Siyahlı ekibimiz 11 maçın 6’sını evinde, 5’ini dış sahada yapacak. Final haftalarına girilen, puanın aslanın midesinde olduğu süreçte deplasman maçlarının zorluk derecesi son derece fazla oluyor. 1 eksik deplasman maçı oynayacak Yeşil-Siyahlı takım için bu önemli bir avantaj demek.

5 RAKİP ORTAK

Sancaktepe’nin deplasman maçları, Kocaelispor’a göre daha zorlu. İstanbul ekibi Cizre, Van, Bayburt ve Çorum Belediye gibi dişli, evinde kolay kaybetmeyen takımlarla oynayacak. Ayrıca işin son haftalara kalması durumunda da Kocaelispor’un önemli bir avantajı var. Yeşil-Siyahlı takım son üç maçın ikisini evinde oynayacak, Sancaktepe ise tam tersi 2 deplasman 1 iç saha maçı yapacak. Bu arada kalan haftalarda iki takımın 5 ortak rakibi var: Karacabey, Bayburt, Kartal, Altay ve Çorum Belediye.

69-71 PUAN GEREKLİ

Otoriteler tarafından yapılan tahminlere, öngörülere göre ligde şampiyonluk puan barajının 69-71 arası olması bekleniyor. Bu durumda Yeşil-Siyahlı ekibin kalan 11 maçta 24 ile 26 puan alması gerekiyor. 7 galibiyet, 4 beraberlik, 8 galibiyet 1 beraberlik gibi. Kuşkusuz ki, çok zor ama Kocaelispor için pek ala mümkün. İlk yarıda 6’da 5 yaptığımız dönem olmuştu. Yeşil-Siyahlı ekibimiz son iki maçı kazanarak yüksek moralle yoluna devam ediyor, Sancaktepe ise tam tersi üst üste kayıplarla liderliği kaybetme paniği yaşamaya başladı.