Fikstür çekiliyor

Profesyonel takımlarımızın yer aldığı 2 ve 3.Lig’de yeni sezonun maç takvimi yarın belli oluyor. TFF’nin Riva Tesisleri’nde gerçekleşecek kura çekimi saat 15.00’de başlayacak.

SAAT 15.00’TE BAŞLAYACAK

İlimizin profesyonel takımlarının yer aldığı 2 ve 3.Lig’de 2917-/18 sezonu fikstürü yarın çekilecek. TFF’nin Riva Tesisleri’nde Orhan Saka Amatör Evi’nde gerçekleşecek kura çekimi saat 15.00’te başlayacak. Önce 2.Lig, ardından 3.Lig kuraları çekilecek ve temsilcilerimizin maç programları belirlenecek. 2.Lig’deki tek temsilcimiz Kocaeli Birlikspor, dişli takımların yer aldığı kırmızı grupta mücadele edecek. 3.Lig’deki üç temsilcimizden Gölcükspor ile Darıca G.B 2’nci, Kocaelispor ise 3’ncü grupta yer alıyor.

LİG 26 AĞUSTOS’TA BAŞLAYACAK

Her iki ligde maçlar 26 Ağustos Cumartesi günkü başlarla başlayacak, devre 17 Aralık’ta bitecek. 20 Ocak’ta ikinci yarının startı verilirken, sezon 5 Mayıs’ta sona erecek. Bu sezon hafta içi sadece iki maç oynanacak. Temsilcilerimiz 5 maçını cumartesi günü, kalan 27 maçını ise pazar günü oynayacak. Kura çekimine Kocaelispor adına genel sekreter Çağrı Alparslan, Gölcükspor adına futbol şube sorumluları Rıdvan Zengin ve Hasan Şahin, Kocaeli Birlikspor adını Kulüp Müdürü Gökhan Terci, Darıca G.B adına ise Başkan Mustafa Öztürk’ün katılacağı belirtildi.