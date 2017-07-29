Fikstürümüz iyi

Merakla beklediğimiz yeni sezon fikstürü çekildi. Kura çekimi falan diyoruz ya, aslında öyle değil. Maç takviminde belli bir şablon uygulanmış. Fikstür numaraları önceden belli olmuş. Birden fazla temsilcisi olan illere kura çektirilmemiş. Ki, onlar içinde biz de varız. Kocaelispor’un grubunda sadece tek takımlı iller Cizre, Çorum Belediye, Osmaniye ve Uşakspor temsilcisi kura için kürsüye davet edilmiş. Diğer 14 takım yetkilisi oturdukları yerden kaldırılmamış. Emniyet ve konaklama konusu dikkate alınarak bir şablon hazırlanmış. Kocaeli’nin 4 takımından aynı hafta ikisi içerdeyse, ikisi dışarda olacak şekilde düzenleme yapılmış. Ki, ilk haftaya bakalım; Gölcük ile Darıca G.B içerde, Kocaelispor ile Kocaeli Birlik dışarıda.

BENCE İYİ DÜŞÜNÜLMÜŞ

Sonraki haftalarda tablo böyle. Aynı hafta 3 Kocaeli takımı içerde veya dışarda gibi bir durum söz konusu değil. 3 veya 4 takımın aynı hafta içerde olması güvenliğin sağlanması açısından bir sıkıntı yaratabilir. Aynı şekilde 3 veya 4 takımın birden bir kente misafir olarak gitmesi, konaklama sıkıntısına neden olabilir. Bence iyi düşünülmüş bir uygulama. Böyle bir şablon üzerinde çalışılıp, grubumuzda 18 takımdan 14’ünün fikstür numarası önceden belirlenince, maç takviminin önemli bir kısmı zaten ortaya çıkmış. 4 takımın çektiği kurayla kalan küçük kısım tamamlanmış ve böylece yeni sezonun fikstürü belli olmuş.

ALTINCI HİSSİM KUVVETLİDİR

Kocaelispor sezona geçen sezonun aksine dışarıda başlıyor. İstanbul’da Sultanbeyli Belediye ile oynayacağız. TFF’deki kura çekimini gazetemiz adına izleyen sevgili Kanan Meriç arayıp, “Müdürüm ilk maç Sultanbeyli ile” dediğinde tebessüm ettim. Zira o gün köşemde, “İçimdeki his ilk hafta Sultanbeyli ile oynayacağımızı söylüyor” diye yazmıştım. Sevgili Barış Hoşbaşak kardeşim benim TFF’den tüyo aldığımı düşünmüş ancak öyle değil. Fikstürle ilgili kimseyle görüşmedim, ön bilgi almadım. Yazdığım gibi tamamen hislerimle hareket ettim. Altıncı hissim kuvvetlidir, bunu okurlarım iyi bilir. 2.Lig’deki ilk sezon ilk maçın Şanlıurfa ile olacağını da aynı şekilde hissetmiştim. Hangi sezon net hatırlamıyorum, üst üste birçok maçın sonucuyla ilgili doğru tahminlerim olmuştu.

DEPLASMAN PUANIYLA BAŞLAMAK

Neyse, fikstürü dönelim. İlk hafta içerde dişine göre rakip çekmek avantajdır, dışarda dişli takım çekmek için dezavantaj. Bizim için ikisi de olmadı. Sultanbeyli ayarımızda bir rakip gibime geliyor. Dolayısıyla oradan puan ya da puanlarla dönmek, moralli bir başlangıç anlamına gelir. İkinci hafta, yani içerdeki ilk maçın Utaş Uşak ile olmasının bir iyi, bir kötü yanı var. İyi yanı Uşak fazla para harcayan ancak bu sezon yapılanan bir takım. Geçen sezondan 5-6 futbolcuları kalmış. Dolayısıyla böyle takımlarla ilk haftalarda oynamak avantajdır. Dezavantajı, sonuçta grubun iddialı takımlarından biri, havalı geleceklerdir İzmit’e. Böyle bir takımla oynarken, taraftarımızın tribünde olmaması kötü. Geçen yıldan gelen içerde 1 maç cezayı Uşak maçında çekeceğiz.

HAZIRLIKSIZ YAKALAMA ŞANSI

Aynı şekilde büyük değişime uğrayan Tekirdağspor ile ilk haftalarda oynamak bir avantaj. Ancak bu maçla ilgili taraftar yönünden bir sıkıntı var. Malum Tekirdağspor maçlarının taraftarımız için ayrı bir anlamı vardır. Ne yazık ki, geçen sezondan 2 deplasman seyircisiz oynama cezamız olduğu için Tekirdağ’a taraftarımız gidemeyecek. Başka bir anlamda, oradaki olası bir galibiyete şahitlik edemeyecekler. Grubumuzun en çok para harcayan, bir futbolcuya 180-200 bin TL veren Şanlıurfa Köraköprü BAL’dan çıkan kadroyu tamamen yeniliyor. Yapılanma sürecindeki bir takım ve şansımıza dördüncü hafta oynayacağız onlarla. Sonuçta ilk 4 maçın 3’ünü yapılanan takımlarla oynayacağız. Bu onları hazırlıksız yakalamak anlamına gelir.

TARAFTARIN PAZAR SEVİNCİ

Fikstürde maç günlerine bakarak da bir değerlendirme yapmak gerekiyor. Sonuçta işçi kentiyiz, hafta içi veya cumartesi maçlarında taraftar sayısı düşüyor. Yeni sezon iki maçı hafta içi Çarşamba günü, 5 maçı ise cumartesi günü oynayacağız. Çarşamba maçlarından biri içerde, biri dışarda. Cumartesi maçlarında 3’e 2 lehte bir durum var. Yani üç cumartesi maçını dışarda, ikisini içerde oynayacağız. Bunun genel anlamı şu; yeni sezon 17 iç saha maçının 14’ünü Pazar günü oynayacağız. Taraftarımız için iyi bir tablo. Geçen sezon hafta içi maçı da, cumartesi maçı da çok fazlaydı. Bu durum tribünleri etkilemişti. Çok şükür bu sezon aynı sıkıntıyı yaşamayacağız. Genel anlamda baktığımızda iyi bir fikstürümüz var diyebiliriz. Hayırlı uğurlu olsun. Kazasız belasız, sakatsız bir sezon olsun.

Lütfen duyarlı olalım

Malum amatör liglerde başlama tarihleri kısa bir süre önce ilan edilmişti. Şimdi sırada kulüplerin katılım evraklarını doldurup ASKF’ye gönderme süreci var. Bu konuda önceki gün kulüplere evrakların en geç 4 Ağustos’a kadar doldurulup İl temsilciliğine teslim edilmesi gerektiğine dair tebligat yapıldı. Fazla bir zaman yok. Kulüplerin ellerini çabuk tutmaları gerekiyor.

FORMLARI GELİŞİGÜZEL DOLDURMAYALIM

Katılım formlarında en önemli kısım faaliyet gösterilecek kategorilerin işaretlenmesi. Malum yıllardır bu konuda ciddi sıkıntı çekiliyor. Pek çok kulüp katılacakları kategori kısımlarını gelişi güzel dolduruyor, sonra buna uymuyor. Tertip Kurulu ligler başlamadan önce kulüpleri uyarıyor ama yine kulak asılmıyor. Sonuçta Tertip Kurulu bu formlardan katılacak veya katılmayacakları görüyor ve buna göre grupları belirleyip, fikstürü tanzim ediyor. Lig haftası maç programı yapılıyor, bir bakıyorsunuz ki, bazı takımlar sahaya çıkmadığı için birçok maç oynanmıyor. Büyük heyecanla, hevesle sahaya gelen diğer takımın yaşadığı hayal kırıklığına mı yanarsınız, oynanmayan maç için hakem ve görevlilere ödenen paraya mı? Daha önemlisi, çekilmeler yüzünden ligler sağlıksız bir şekilde devam ediyor. Kimi takımlar 7-8 maçla sezonu bitirmek durumunda kalıyor.

79 TAKIM CEZALI; YAZIK DEĞİL Mİ?

Geçen sezon katılacağım deyip çekilen veya iki maç sahaya çıkmadığı için ihraç olan takım sayısı tam 79. Bu yüzden 1000’e yakın maç oynanmamış. Ürkütücü rakam bunlar. Kocaeli iline, bize hiç yakışmıyor. Çekilen veya ihraç olan o 79 takım talimat gereği bu sezon liglere alınmıyor. Yazık değil mi o kulüplerdeki futbolculara? Hem kendimize, hem etrafımıza zarar veriyoruz. Buna hakkımız yok. Evrak elinizde, yapmanız gereken çok basit. Hangi kategorilere katılacaksanız onları işaretleyin. Oldu da, katılacağım deyip vazgeçtiniz, gelen uyarının ardından bunu mutlaka bildiriniz. Başta katılacağım şıkkını işaret etmediniz ama katılmak istediniz, sorun değil talimatlar size sonradan başvuru şansısı da veriyor. Lütfen bu sezon daha dikkatli, daha duyarlı olalım. Bizi hiç yakışmayan rakamları minimum seviyeye indirelim. Bunu sağlamak elimizde. Yapmamız gereken, katılım evraklarını ciddiyetle doldurmak, yapılan uyarılara kulak asmak. Son olarak şunu da belirteyim, bu sezon daha yakından takip edeceğim çekilmeleri, ihraçları ve onlarla ilgili çok ağır yazılar yazacağım.