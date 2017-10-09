Film adamlar çekimi tamamladı 

Yönetmen ve yapımcılığını üstlenen İlker Keleş proje hakkında şunları dile getirdi: “Baş rollerini Eren Demir ve Emir Keleş’in paylaştığı sosyal sorumluluk projemiz kapsamında çocuk işçilerin kaçak ve uygunsuz şartlarda çalıştırılmasını konu alan "Kırmızı Otomobil" İzmit'te sayın Dr. Nevzat Doğan’ın uzun yıllar üzerinde çalıştığı Akçakoca Mahallesi'nde olan tarih koridorunda ve Sakarya’da bulunan Justianus Köprüsü’nde gerçekleştirdik. Görüntü yönetmeni Suat Taylan, sanat ve dron yönetmeni Mutlu Aydın ile görsel şöleni bol bir kısa film yaptık. Film müziklerini ise müzisyen Çetin Demirci’nin yaptığı filmimizi Sabancı Vakfı’nın Kısa Film Uzun Etki yarışmasına yollayacağız ve diğer Türkiye ve uluslararası platformlarda gösterim imkanı sağlayacağız.

FİLMİN KADROSUNDAKİ İSİMLER

Filmin kadrosu şöyle: Yapım: Filmadamlar tv, Yönetmen: İlker Keleş, Görüntü yönetmeni: Suat Taylan, Sanat & dron yönetmeni: Mutlu Aydın, Basın danışmanı: İlker Timuçin Kanhan, Film müzikleri: Çetin Demirci, Prodüksiyon ve montaj: Tafokare, Oyuncular; Eren Demir, Emir Keleş, İlker Timuçin Kanhan, İsmet Niğdelioğlu, Nazım Pıçakçı, Umut Önal.

Ayşegül KALAYCI

