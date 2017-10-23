Final’de seçim yapıldı

Final Eğitim Kurumları İzmit Bölge Sorumlusu Celalettin Gür’ün ev sahipliğinde gerçekleşen programda, okul öğretmenleri de tanıtıldı.

BAŞARIMIZ YÜZDE 90

Final Eğitim Kurumları’nın 35 yıllık dershane geçmişinde 3 milyon 700 binin üzerinde öğrenciyi üniversitelere kazandırdığını belirten Final Eğitim Kurumları İzmit Bölge Sorumlusu Celalettin Gür, bu başarının temel lise olduktan sonra da aynı hızla devam ettiğini kaydetti. Gür, “Geçen sene üniversiteye öğrencilerimizi yerleştirme de başarımız yüzde 90” diye konuştu.

Final Temel Lisesi’nde yeni Aile Birliği yönetimi şu isimlerden oluştu:

(YÖNETİM): Cengiz Eraslan, Mehmet Aksak, Koray Kutlay Külünk, Şükrü Çavuş, Cengiz Yılmaz(Yedek) Ümran Karaduman, Nalan Özman, Uysal Sert, Nusret Savcı, Gülsen Tabay.

(DENETİM) Zafer Yıldız (Yedek) Muhammed Yıldırım, Ünal Keskin.