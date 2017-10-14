Fındık aranıyor

Fatma Hanım, Fındık’ın çalındığını düşünüyor. Çok üzgün. 2 yıldır baktıkları köpeğinin daha önce de bir kez kaybolduğunu, Sekapark alanında bulduklarını anlattı. Fatma Kaya, “Ben hastaydım, evde yatıyordum. Fındık o sırada kayboldu. Ben ayakta olsam, ona bakardım” diyor. Fındık’ı görenlerin insaniyet namına (0531 593 82 52) numaralı telefona bilgi vermesini rica ediyor.