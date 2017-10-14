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Fındık aranıyor

Fındık aranıyor

Köseköy Dumlupınar Mahallesi Karakiraz Sokak’ta oturan Fatma Kaya (52)’nın Fındık isimli, kahverengi beyaz renkli, mazi tasmalı sevimli köpeği, Salı gecesi, evlerinin önünden kaybolmuş.

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Fatma Hanım, Fındık’ın çalındığını düşünüyor. Çok üzgün. 2 yıldır baktıkları köpeğinin daha önce de bir kez kaybolduğunu, Sekapark alanında bulduklarını anlattı. Fatma Kaya, “Ben hastaydım, evde yatıyordum. Fındık o sırada kayboldu. Ben ayakta olsam,  ona bakardım” diyor. Fındık’ı görenlerin insaniyet namına  (0531 593 82 52) numaralı telefona bilgi vermesini rica ediyor.

 

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