Fındık aranıyor
Köseköy Dumlupınar Mahallesi Karakiraz Sokak’ta oturan Fatma Kaya (52)’nın Fındık isimli, kahverengi beyaz renkli, mazi tasmalı sevimli köpeği, Salı gecesi, evlerinin önünden kaybolmuş.
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Fatma Hanım, Fındık’ın çalındığını düşünüyor. Çok üzgün. 2 yıldır baktıkları köpeğinin daha önce de bir kez kaybolduğunu, Sekapark alanında bulduklarını anlattı. Fatma Kaya, “Ben hastaydım, evde yatıyordum. Fındık o sırada kayboldu. Ben ayakta olsam, ona bakardım” diyor. Fındık’ı görenlerin insaniyet namına (0531 593 82 52) numaralı telefona bilgi vermesini rica ediyor.
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Etiketler : Fındık
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