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Firdevs Ergül vefat etti

Firdevs Ergül vefat etti

İzmit Gündoğdu Mahallesi Başar Sokak No.20 adresinde ikamet eden emekli ticaretçi İlyas Ergül’ün eşi Firdevs Ergül (84) kalp krizi nedeniyle vefat etti.

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5 çocuk annesi Firdevs Ergül’ün cenazesi öğle namazında Gündoğdu Camii’nden alınarak Gündoğdu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

 

 

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