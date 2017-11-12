Firdevs Ergül vefat etti
İzmit Gündoğdu Mahallesi Başar Sokak No.20 adresinde ikamet eden emekli ticaretçi İlyas Ergül’ün eşi Firdevs Ergül (84) kalp krizi nedeniyle vefat etti.
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5 çocuk annesi Firdevs Ergül’ün cenazesi öğle namazında Gündoğdu Camii’nden alınarak Gündoğdu Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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