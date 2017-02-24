Fırınlara denetim

Tüm sofraların vazgeçilmez besin kaynağı olan ve neredeyse tüm hanelere giren ekmeğin üretim ve satış koşullarında suistimallerin önüne geçilmesi için Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, fırınlara yönelik denetimlerde bulunuyor.

Halk sağlığını ön planda tutan ve haksız rekabet koşullarını engellemeye çalışan Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ekmek üretimi ve satışı yapan işletmelerde işyeri açma ruhsatı, hafta sonu tatil ruhsatı, çalışanların portör muayenelerini, soyunma odalarını, malzeme ambarlarını, havalandırma sistemlerini, tuvalet temizliklerini, işçilerin saç sakal kontrollerini, ekmek gramajı ve hijyen konularında denetim yaptı. Halk sağlığını yakından ilgilendiren konularda hassas davrandıklarını belirten Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı, “Öncelikle fırınlarımızda yaptığımız denetimlerimizi belirlenen periyotlar halinde aralıksız sürdürmekteyiz. Denetimlerde ekiplerimiz fırınlarda özellikle genel temizlik, gramaj ve ruhsat kontrollerinde bulundu. Halk sağlığını etkileyen ve tehdit eden unsurlarının ortadan kaldırılması için denetimlerimiz hız kesmeden sürecek.” dedi. Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, vatandaşların her hangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları durumunda belediyenin 373 60 60 ve 444 33 73 numaralı telefonlarına şikayetlerini iletmelerini istedi.

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