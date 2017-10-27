Fiyatlar değişmedi
Perşembe Pazarında sebze-meyve fiyatları yükselirken, bugün Cumhuriyet Mahallesi Plajyolu mevkiinde kurulan Köylü Pazarı’nda geçen haftaki fiyatlar korundu.
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Köy yumurtası 80 Kuruş’a satıldı. Geçen hafta 4 TL olan taze fasulyenin kilosu dün 6 TL’ye çıkmıştı. Köylü Pazarı’nda bugün yeni ürün brokoli oldu. Bol miktarda pazara gelen brokolinin kilosu 5 TL’den satıldı.
Samet YILLIK
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