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Fiyatlar düşüşte

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Fiyatlar düşüşte
Perşembe Pazarı’nda olduğu gibi, bugün Plajyolu Mevkii’nde kurulan Köylü Pazarı’nda da kış sebzelerinin fiyatlarında önceki haftaya göre düşüş görüldü.

Köylü Pazarı’nda bugün karalahana, pırasa, turp, beyaz lahana fiyatı geçen haftanın altındaydı. Karnabahar ve taze soğan fiyatında ise bir miktar yükseliş görüldü.

Cuma günleri Plajyolu Mevkii’ndeki Köylü Pazarı’na gelerek önemli bir hizmeti yerine getiren köylü üreticiler, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın Perşembe Pazarı esnaflarına gösterdiği ilgi ve alakayı kendilerine de göstermesini istiyorlar. Köylü Pazarı bugün, ürün bol olmasına karşın, müşteri açısından bir hayli zayıftı.

Kerim YAVUZ

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