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Fiyatlar henüz makul

Fiyatlar henüz makul

İzmit Perşembe Pazarı’nda meyve ve sebze fiyatlarında bu hafta önemli artış görülmedi. Patates, kabak, taze fasulye, domates, ıspanak, beyaz soğan fiyatlarında küçük artışlar var.

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BALIK PAZARI

Balık Pazarı’nda da fiyatlar ürün bollaştıkça düşüyor. Bugün  Hamsi 10 TL’den, lüfer 25, torik 100 TL’den satıldı.

Samet Yılık

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