Fiyatlar henüz makul
İzmit Perşembe Pazarı’nda meyve ve sebze fiyatlarında bu hafta önemli artış görülmedi. Patates, kabak, taze fasulye, domates, ıspanak, beyaz soğan fiyatlarında küçük artışlar var.
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BALIK PAZARI
Balık Pazarı’nda da fiyatlar ürün bollaştıkça düşüyor. Bugün Hamsi 10 TL’den, lüfer 25, torik 100 TL’den satıldı.
Samet Yılık
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Etiketler : Kocaeli, İzmit, Perşembe Pazarı
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