Kocaeli10 °C

  1. HABERLER

  2. EKONOMİ

  3. Fiyatlar yükseliyor 
Fiyatlar yükseliyor 

Fiyatlar yükseliyor 

İzmit Perşembe Pazarı’nda meyve, sebze fiyatlarında yükseliş dikkati çekti.

A+A-

Salatalık, patates, kuru soğan, taze kabak, taze fasulye, barbunya, sivri biber, şeftali, erik,  armut, üzüm fiyatı geçen haftaya göre yükseldi. Havuç, ithal muz, göbek marul, dolmalık biber, ıspanak, kivi,  bamya, hünnap fiyatı ise düştü.

BALIK PAZARI

İzmit Balık Pazarı’nda çeşit bolluğu devam ediyor. Ama fiyatlar yüksek. Hamsi, 17 TL’nin altına inmedi. Bugün lüfer 25, torik 70 TL'den satıldı.  60 TL’ye kalkan, 20 TL’ye tekir var. 

Kerim Yavuz

Bu haber toplam 464 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.