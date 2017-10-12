Fiyatlar yükseliyor 

Salatalık, patates, kuru soğan, taze kabak, taze fasulye, barbunya, sivri biber, şeftali, erik, armut, üzüm fiyatı geçen haftaya göre yükseldi. Havuç, ithal muz, göbek marul, dolmalık biber, ıspanak, kivi, bamya, hünnap fiyatı ise düştü.

BALIK PAZARI

İzmit Balık Pazarı’nda çeşit bolluğu devam ediyor. Ama fiyatlar yüksek. Hamsi, 17 TL’nin altına inmedi. Bugün lüfer 25, torik 70 TL'den satıldı. 60 TL’ye kalkan, 20 TL’ye tekir var.

Kerim Yavuz