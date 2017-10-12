Fiyatlar yükseliyor
İzmit Perşembe Pazarı’nda meyve, sebze fiyatlarında yükseliş dikkati çekti.
A+A-
Salatalık, patates, kuru soğan, taze kabak, taze fasulye, barbunya, sivri biber, şeftali, erik, armut, üzüm fiyatı geçen haftaya göre yükseldi. Havuç, ithal muz, göbek marul, dolmalık biber, ıspanak, kivi, bamya, hünnap fiyatı ise düştü.
BALIK PAZARI
İzmit Balık Pazarı’nda çeşit bolluğu devam ediyor. Ama fiyatlar yüksek. Hamsi, 17 TL’nin altına inmedi. Bugün lüfer 25, torik 70 TL'den satıldı. 60 TL’ye kalkan, 20 TL’ye tekir var.
Kerim Yavuz
Bu haber toplam 464 defa okunmuştur
Etiketler : İzmit Balık Pazarı, İzmit Perşembe Pazarı
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.